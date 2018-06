Közlekedésbiztonsági bevetésen voltak a kaposvári kamaszok

Gokart, részeg szemüveg és autós biztonsági bemutató: Kaposvárra újra begördült a Magyar Autóklub kamionja, s változatos közlekedésbiztonsági programokkal várják a látogatókat szombatig. A szerda délelőtti nyitórendezvényen a Kodály Zoltán általános iskola diákjai tesztelték a közlekedési pályát.

– Gyaloglás közben alig láttam a részeg szemüvegben, szédületes élmény – mondta egy kamasz fiú, miután letrappolta az alkalmi pályát. – Már várom, hogy a barátommal közösen gokartozzunk, én szeretném futni a legjobb időt.

Kalandra és próbára hív a program: hosszú évek óta minden évben a megyeszékhely is otthont ad a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági és oktatási rendezvényének, s ahogy korábban, úgy ezúttal is a Tesco parkolóban fogadják az érdeklődőket. Borhi Zsombor kaposvári alpolgármester a szerdai rendezvénynyitón rámutatott: nagy jelentősége van a programnak, fontos, hogy a fiatalokat megfelelő közlekedési ismeretekkel vértezzék fel.

Kaposváron a város történetének legnagyobb beruházási programja, a Németh István program zajlik, amely nagyban érinti többi közt a közlekedést, s eközben technikailag is átalakul az ágazat. Már megjelentek az elektromos autók, s a közel jövőben minden bizonnyal tömegesen elterjednek az újabb modern járművek, s a változásra mindenkinek időben fel kell készülnie. Benke Ottó alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője kiemelte: minden olyan kezdeményezésnek örülni lehet, amely közlekedésbiztonságot szolgálja.

– Kalandban nincs hiány – jegyezte meg egy leányzó, aki az autós bemutatón bizonyíthatta ügyességét. – A sofőr vezetett, s én fékeztem: izgi volt. Olyan szuper volt, hogy még egy körre jelentkezem.

Miközben az oktatóteremmé átalakított kamionban balesetmegelőzési videót néztek a tinik, néhány lépéssel távolabb egy berendezés segítségével az ütközést szimulálták a bátor jelentkezők. Sorba álltak a diákok, s Mayer Gábor, a Kodály iskola tanára is kipróbálta a speciális szerkezetet. A becsapódás pillanatában alighanem sokakban egy életre rögzült: a biztonsági öv életet menthet. Timkó Attila, a Magyar Autóklub (MAK) program koordinátora elégedetten nyugtázta a diák rohamát, s szemlátomást örült annak, hogy több kamasz ígérte: a szüleikkel is visszatérnek.

– Tizenkét éve indítottuk el a szakmai programunkat, s az idén országszerte 27 települése megyünk el – folytatta a MAK munkatársa. – Kaposváron már visszatérő vendégek vagyunk, s tervek szerint rövidesen a fonyódligeti Erzsébet táborba is ellátogatunk.

Életveszélyes gyorshajtás

Gyorshajtás, az elsőbbség és a kanyarodás szabályainak megsértése: Somogyban ez okozza a személyi sérüléses balesetek zömét, tudtuk meg Varga Zoltán alezredestől, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjétől. A jelenleg is zajló Tispol akció az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket szűrik ki, megyénkben év közben is rendszeresen szondáztatják sofőröket: nagyjából 30 ezer vizsgálatot végeznek az egyenruhások. A rendezvényen Óliás Gábor, a megyei katasztrófavédelmi munkatársa is köszöntötte a résztvevőket.