Teherautó döntötte be a ház falát Marcaliban

Kedd délután egy pótkocsis teherautó ismeretlen okból letért az útról Marcaliban a Rákóczi utcában. A baleset következtében a vezető megsérült.

A rendőrség információi szerint a baleset okai egyelőre ismeretlenek, a vizsgálatot jelenleg is folytatják. A teherautó vezetője megsérült a balesetben. A ház fala beszakadt az ütközés következtében és az ablakok is sérültek. A helyszínelés jelen pillanatban is zajlik. Az úton részleges forgalomkorlátozás van érvényben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS