Elűzi a szél a felhőket, csütörtökön újra kisüt a nap

Reggel még élénk lesz az északnyugati szél, de a nap folyamán nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap és enyhe lesz a délután.

– Csütörtökön reggel élénkebb, majd gyengülő északnyugati szél fúj – tájékoztatott az eumet.hu. – Átvonul egy vastagabb felhősáv nyugat-kelet irányban. Reggel, gyengülő eső még előfordulhat. A nap folyamán nyugat felől várhatóan csökken a felhőzet, kisüt a nap, enyhe lesz a délután. Éjjel kevés felhő várható, de párásság, köd képződhet. Ismét délire fordul a szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga

szerda reggel +2 fok

szerda délután +8 fok

csütörtök reggel +1 fok

A legvalószínűbb folytatás

Pénteken változóan napos, foltokban párás, fátyolfelhős idő ígérkezik. Mérsékelt délnyugati szél fúj majd. Szombaton várhatóan megélénkül a délnyugati szél. Változó vastagságú, hol szakadozott, hol vastagabb felhőzet melletti szűrt napsütésre van kilátás. Vasárnap tovább erősödik a déli szél. Előreláthatólag sok lesz a felhő, de időről-időre elvékonyodik és időszakos, szűrt napsütés is előfordul. Este, éjjel kialakulhatnak záporok, zivatargócok.

Hétfőn is szeles idő, erősen változó felhőzet, és elszórtan kialakuló záporok, esetleg zivatargócok várhatóak. Kedden északnyugati széllel pár fokkal hűvösebb, szárazabb levegő érkezése valószínűsíthető.

Orvosmeteorológia

Csütörtökön gyenge hidegfronti hatás érvényesülhet, így a fokozottan érzékenyek körében fajfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Ugyanakkor a nyirkos, párás, ködös reggeli, délelőtti órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi problémák. Viszont migrénes panaszok és vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. A felhősebb tájakon élők hangulata, közérzete romolhat, alacsonyabb lehet hőérzetünk. Öltözzünk melegen, rétegesen! (forrás: Időkép)

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA

Csütörtökön kezdetben sokfelé pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Országszerte számítani kell esőre, záporokra, így vizes, csúszós utakra is, egy-egy intenzívebb zápor a déli tájakon alakulhat ki, melyeket jégeső is kísérhet, ezért átmenetileg lecsökkenő látástávolságra is fel kell készülni. A Dunántúl északi felén élénk északnyugati széllökések ronthatják kissé a járművek menetstabilitását. Napközben egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet, így érdemes lesz a napos időszakokban vezetés közben napszemüveget viselni. (forrás: Időkép)