A biztonságunkért indult el a 85 éves balatoni viharjelzés

Évfordulós a balatoni viharjelzés, a történet 85 évvel 1934. július 8-én kezdődött, amikor Hille Alfréd repülő ezredes, meteorológus kezdeményezésére kormányzati döntés alapján elindult a viharjelzés a magyar tengeren.

A biztonság szempontjából elsődlegesnek mondható balatoni rendszer elindulására emlékeztek pénteken a Szent Miklós hajó fedélzetén.

– A meteorológiai szakma csúcsát tudjuk jelenleg nyújtani. Hogy ez merre van tovább, az sok mindentől függ. A tudomány túlságosan sokat már nem tud fejlődni, de azok az informatikai- és mérőeszközök, amiket használunk a viharjelzés kiadásához, azok fejlődni fognak a közeljövőben is – mondta Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, aki azt is kiemelte, hogy a szolgálatnak érdeke, hogy a Balaton Európa legbiztonságosabb tava legyen.

A viharjelzés szakmai szempontból a frontvonalat jelenti a meteorológusok számára. Horváth Ákos, a Siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetője úgy fogalmazott, hogy önmagukat frontkatonaként szokták jellemezni. – Ez olyan szempontból éles szakma, hogy a határok nagyon kicsik. Amikor az országos viharjelzést kiadják, például citromsárga jelzést a szélre, az 70 kilométernél kezdődik. Nálunk a 70 kilométeres szél a vízen már messze másodfokú jelzés jelent. Kimondottan speciális szakmának számít a balatoni viharjelzés. Aki idekerül, annak sok évig kell tanulnia ahhoz, hogy professzionálisan tudja csinálni – mondta a szakember.

A viharjelzés a balatoni vízirendészet szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír – ezt már Horváth László, a Balatoni Vízirendészet Rendőrkapitányság vezetője emelte ki, hiszen a jelzéshez fűződő szabályrendszer betartása a mindennapjaikat jelenti. Horváth László azt is mondta, hogy a műszakilag rendkívül korszerű viharjelzést 27 flottával tartatják be a Balatonon.