A bor adja a Balaton vonzerejét ősszel

Megnőtt az érdeklődés a borászati rendezvények iránt, 50 százalékkal meghaladta a tavaly ilyenkor mért adatokat – derül ki egy elemzésből, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készült. A hétvégén a lellei Kishegyen tucatnyi pince, étterem nyit ki, őszi ételeket és újbort kínálva.

A végéhez közeledik a szüret a Balatonboglári borvidéken. Az időjárás kegyes volt, a szőlő ugyan kevesebb a szokottnál, de a minősége jó. Sok turista szívesen látogat el ebben az időszakban a Balatonhoz.

Országh Bernát borász is azt tapasztalja, hogy tavalyhoz képest több turista keresi fel pincéjét. – Borkóstolóra érkeznek a legtöbben, amit egy vacsorával szeretnek összekötni – mondta el a balatoni borász. – Leginkább fiatal baráti társaságok, családok érdeklődnek, akik vendégházukban 1-2 napot töltenek péntektől vasárnapig.

Egy friss felmérés szerint a járvány alatt felértékelődött a belföldi turizmus, ezt leginkább a borturizmus esetében érezni. A 18–29 évesek, a magasabb iskolai végzettségűek, illetve a fővárosban vagy megyeszékhelyeken élők voltak azok, akik az átlagosnál nagyobb arányban keltek útra az ismert borvidékek felé.

A szürettel kapcsolatban leginkább a Balaton és Badacsony népszerű, a magánszüretek nagy részét is az élménybeszámolók alapján a balatoni régióban tartották. Az elemzésből az is kiderült, hogy az őszi turisztikai szezon elején lassan, de folyamatosan nő az érdeklődés az utazások iránt. Ugyanakkor a lakosság 57 százaléka továbbra is bizonytalannak érzi az idei szezonra tervezett kikapcsolódását. A hétvégén Balatonlellén, a Kishegyen tucatnyi borász és vendéglátós kezdeményezésére tartják meg a Nyitott Pincék rendezvényt, ahol már újbort is kóstolhatnak az érdeklődők.