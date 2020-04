A járvány elhárításán dolgozókért és az elhunytakért is imádkoztak Virágvasárnap

A koronavírus járvány miatt bevezetett rendkívüli veszélyhelyzet, majd a részleges kijárási tilalom alaposan átírta a mindennapokat, így a vallási életet is.

A nagyböjti időszak a Húsvétra való előkészület része, Virágvasárnap pedig – Jézus jeruzsálemi bevonulását eleveníti fel – s egyben a nagyhét kezdete. Sajnos az idei esztendőben – a kialakult helyzetre való tekintettel, és a rendkívüli intézkedések betartásával – lehet csak liturgiát folytatni a templomokban. A virágvasárnapi szentmisét tehát a hívek részvétele nélkül – csupán néhány közreműködővel – tartották meg Marcaliban is.

Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános egyedül, a kezében barkaágakkal vonult be a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomba. Majd a szentmise elején megáldotta a barkákat. A hagyományos körmenet ezúttal csak egy jelképes momentum volt, Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó és Tóth Eszter Ágnes közreműködésével, akik – az énekkar helyett – mindössze csak ketten, dialógusban elevenítették fel Jézus szenvedésének történetét, a passiót.

Iván atya szentbeszédében virágvasárnap jelentőségéről, valamint az emberiséget fenyegető koronavírus járvány összefüggéseiről szólt a helyi kábeltévén keresztül a hívekhez. Figyelmeztetett, hogy a mostani megpróbáltatások mindenkitől nagy odafigyelést, körültekintést és a rendszabályok betartását követelik. Hangsúlyozta, hogy mindenki maradjon otthon, hiszen ő is – a korára való tekintettel – önkéntes karanténban van.

Arra buzdított, hogy a kényszerű otthonlét alatt hasznosan is el lehet tölteni az időt, sok imádkozással, olvasással, rádióhallgatással, tv-nézéssel, hiszen a médiáknak köszönhetően szerencsére sok szentmise-közvetítés, különféle kulturális műsorok is vannak hazánkban. Ő is naponta magánmiséket tart a városért, a híveiért, a vírusban szenvedőkért, s Csókay András orvos szavaival élve „több imával és több vitaminnal erősíti az immunrendszerét”. Iván atya arra bátorított még, hogy mindenki kapcsolódjon be a nagyheti szertartásokba a médiákon keresztül, minél többen végezzenek például keresztutat és lelki áldozást. Kérte, hogy Ferenc pápa felhívására a hívek is csatlakozzanak a déli Úrangyala imádsághoz és mondjanak el egy Miatyánkot a járvány elhárításán munkálkodó egészségügyi dolgozókért.

A szentmisében könyörgések hangzottak el az állami és helyi vezetőkért, az orvosokért, ápolókért, minden egészségügyi dolgozóért, mentősökért, valamint a rendvédelem, a kereskedelemben dolgozókért, a pedagógusokért és hitoktatókért, továbbá a járvány szenvedőiért, áldozataiért, s kérték az égiek közreműködését a koronavírus mielőbbi megszüntetéséért.