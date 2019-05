A kerékpáros turizmus ékköve lesz a Balatoni Bringakör

Elkezdték felújítani a Balatoni Bringakört a Balaton déli- délkeleti részén, többek között Siófok és Balatonlelle között.

Siófokon már dolgoznak az útépítők, ezzel elkezdődött a bringakör felújítása. A Balaton körüli kerékpárút 210 kilométeréből az első ütemben 42 kilométer újul meg. A Zamárdi-Balatonlelle távon, Balatonakarattya illetve Siófok között valamint a Balatonkenese-Balatonalmádi szakaszon is megkezdődik a beruházás. – Európában a harmadik nemzet vagyunk, amelyik a leggyakrabban használja közlekedési eszközként a kerékpárt – mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese csütörtökön Siófokon, ahol arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 9100 kilométer a kerékpárúthálózat hossza, a 2030-ig kitűzött kormányzati cél pedig, hogy ez az úthálózat 200 milliárd forint felhasználásával 15 ezer kilométerre bővüljön.

A Balatoni Bringakört 17 milliárd forintból fejlesztik. A kivitelezők várhatóan 2021 tavaszára készülnek el a munkálatokkal, aminek a végére mindenütt 3 méter széles lesz az út.

A miniszterhelyettes arról is beszámolt, hogy még az idén elkezdődik a Budapestet a Balatonnal összekötő kerékpárút kialakítása is Etyek, Székesfehérvár és a Velencei tó érintésével.

Pontos adatok ugyan nincsenek, de az tény, hogy a kerékpáros turisták száma folyamatosan emelkedik a Balatonnál, a tavat megkerülő bringakör pedig Magyarország legforgalmasabb kerékpáros útjának számít.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt mondta: régóta vártak a pillanatra, hogy elkezdődhessen a felújítás. – Magyarország a kerékpározás szempontjából ideális hely, ennek köszönhetően kerékpáros paradicsommá válhat, ahova Nyugat-Európából is szívesen jönnek turisták. A Balatoni Bringakör ezzel együtt a magyar kerékpáros turizmus egyik ékköve lehet – jelentette ki a kormánybiztos.

A megújuló bringakörön a közlekedésbiztonság kiemelt szerepet kap. A bicikliseket és az autósokat felfestések és útbaigazító táblák is segítik a haladásban. Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatóhelyettese arról számolt be, hogy csak a most felújítás alá vett 42 kilométeren 500 táblát helyeznek ki, és a korszerűsítés a hidakat is érinti. Siófokon például a Baross hídon lesz könnyebb dolga a kerékpárosoknak.

A parton túlra is érdemes tekerni

Hatszáz kilométernyi ajánlott túraútvonallal bővül a Balatoni Bringakör azáltal, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség vezetésével elindult egy program, ami erdei és mezőgazdasági utakat is bekapcsol a bringás vérkeringésbe, emellett új szolgáltató központok is épülnek többek között Balatonföldváron. A somogyi partszakasz bringás útrendszere az elmúlt években is bővült és a jövőben is épülnek új kerékpárutak, ezek között Witzmann Mihály, a térség parlamenti képviselője a Szántód révtől Szántódpusztáig kiépített szakaszt említette, ami hamarosan újabb szakasszal bővül, így a másfélmilliárd forintos fejlesztés előtt álló szántódpusztai skanzentől Kőröshegyen keresztül egészen a Kereki várig lehet majd tekerni.