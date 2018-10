A legprimább somogyiakat jutalmazták

Idén is átadták a Somogy Megyei Prima Díjakat a Szivárvány Kultúrpalotában. Az elismerést színész, sportoló és irodalmi társaság kapta. A különdíjat pedig egy életmentő egyesület vehette át.

Az idei Somogy Megyei Prima Díj átadó ünnepség első mozzanataként minden jelöltet a színpadra hívtak és egy emléktárggyal jutalmazták őket. A közönség hatalmas tapssal fogadta a somogyi kiválóságokat.

A 2018-as elismeréseket a hagyományhoz hűen idén is négyen vették át. Az öttagú szakmai zsűri a tíz jelölt közül hármat választott ki a Prima díjra, egy jelöltet pedig a közönség szavazott meg. Az idei Somogy Megyei Prima Díjat Sarkadi Kiss János színművész, Farkas János lábteniszező és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság kapta meg. A különdíjat pedig a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) érdemelte ki.

Sarkadi Kiss János kérdésünkre elmondta: tavaly is jelölték a díjra, akkor azonban nem kapta meg, most viszont nagyon örült annak, hogy érdemesnek tartották a Prima díjra. A Csiky Gergely Színház művésze hozzátette: egy színésznek mindig jó visszajelzés az, ha nemcsak a szakma, hanem saját városa is elismeri munkáját.

A különdíjas KÖTÉL életmentő egyesület elnöke, Bodó László úgy fogalmazott: ezzel a díjjal húsz év és kétezer bevetés munkáját ismerték el. A hasonló díjak pedig tovább éltetik az egyesületet. Az elismerés mellé járó 250 ezer forintnak már meg is van helye, hiteltörlesztésre fordítják majd a kötelesek.

Daxner Gábor, a VOSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöke ünnepi beszédében megemlékezett az idén tavasszal elhunyt Demján Sándorra, a Prima Primissima díj alapítójára. A díjkiosztó gálán fellépett a Somogy Táncegyüttes, a Csiky Gergely Színház művészei, Éliás Gyula Jr, Gregorovics Tamás és Gál Laura is.

Példát mutatnak a jelöltek

– Amit Demján Sándor kezdeményezett és alkotott, az nem múlt el nyomtalanul – fogalmazott Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Azért nem múlt el, mert emlékezünk rá és vannak követői. Amit üzen a Prima díj gálaestje, hogy büszkék lehetünk mi somogyiak és kaposváriak, mert nem fogytunk ki azokból a jelöltekből, akik példák. Nem fogytunk ki azokból, akik közösséget formáltak maguk köré, és ez a legfontosabb értéke ennek a városnak. A jelöltek olyan példát adtak, amelyet érdemes követni, a munkájuk pedig lehetőséget ad arra, hogy a következő esztendőben is együtt lehessünk – tette hozzá Szita Károly.