A magyar fiatalokat képivseli az ENSZ-ben Szuda Ágnes

A kaposvári diákokhoz is ellátogatott Szuda Ágnes, Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte szerdán, aki a fiatalok véleményét kérdezte az őket érintő ügyekről, akár problémáikról. Több kaposvári diák részvételével egy ENSZ klímatárgyalást is modelleztek a Munkácsy-gimnáziumban.

– Az ország minél több részére szeretnék eljutni, és megismerni a fiatalokat érintő ügyeket, a problémáikat és a számukra fontos témákat – mondta el a sajtó kérdésére Szuda Ágnes, Magyarország egyik ENSZ ifjúsági küldötte, akit tavaly ősszel választottak ki erre a feladatra. Mint megtudtuk, a kaposvári Új Nemzedék Központba is azért látogatott el, hogy meghallgassa a fiatalok véleményét az őket érintő kérdésekről, hiszen ifjúsági küldöttként is a magyar fiatalok képviseletét látja el az Egyesült Nemzetek Szervezetében.

– Azt tapasztalom, hogy az oktatás mindenütt nagyon fontos kérdés a fiatalok számára, a középiskolás diákok körében pedig rendszerint felmerülnek a pályaválasztással és a jövőjükkel kapcsolatos kérdések is – mondta Szuda Ágnes.

Az interaktív beszélgetéshez Borhi Zsombor alpolgármester és Pintér Rómeó, az Ifjúsági és Sportbizottság tanácsnoka is csatlakozott, akik az ifjúsági küldött mellett a terveikről, elképzeléseikről is kérdezték a kaposvári fiatalokat. Voltak diákok, akik felvetették a későbbi külföldi élet lehetőségét is, ám többen is itthon képzelik el jövőjüket.

Az ifjúsági küldött azt is elmondta: a fiatalok elképzeléseinek megismerésén túl fontos célja az is, hogy az ENSZ működését és célkitűzéseit is közelebb vigye a fiatalokhoz többek között a környezetvédelem és az éghajlatváltozás témáin keresztül. Ezért egy klímatárgyalást is modelleztek a Munkácsy Mihály Gimnáziumban, melyen több kaposvári diák is részt vett.

A most 22 éves szegedi származású Szuda Ágnes a Cambridge-i Egyetemen diplomázott, s egy többlépcsős kiválasztás eredményképp láthatja el a feladatát – tudtuk meg.