A nyár már elmúlt, de az igali programkavalkád még nem ér véget

Minden eddigi várakozást felülmúlt az Igali Gyógyfürdő idei nyári szezonja, ezzel sikerült az előző rekordévet is túlszárnyalni. A fürdő vezetése azonban ősszel sem pihen, s újabb rekordok megdöntésén fáradozik.

Míg néhány évtizede még a kültéri strandmedence is egy égből pottyant csodának tűnt, mostanra jelentős fejlődés látszik az Igali Gyógyfürdőn. Ennek hatása látszik a látogatottsági mutatón is, hiszen annak ellenére sokan választották az idei nyáron az igali fürdőt, hogy az évszak második felében balatoni strandidő volt. Sőt az idén nem voltak esős napok, ami direkt a fürdőkomplexumba csábította volna a vendégeket.

– Nem gondoltam volna, hogy a tavalyi évet is felül tudjuk múlni látogatószámban – mondta Pozsár Mónika, ügyvezető. – Augusztus utolsó napjáig több mint 167 ezer látogató fordult meg az Igali Gyógyfürdőben, nagyon örülünk és köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk.

Csak összehasonlításképpen: 2017-ben – ami egy rekord esztendő volt – összesen 207 ezren váltottak jegyet az Igali Gyógyfürdőbe. A jelentős forgalomnövekedést a megszokottnál is bőségesebb programkínálat biztosította. – A nyár két kiemelkedő programja a fürdőnapok és az augusztus 20-i rendezvény sokakat vonzott – idézte fel az elmúlt szezont a fürdő vezetője. Mindkét rendezvény nagy tömegeket mozgatott meg a somogyi város fürdőjében.

Nemcsak a színes programok a fontos döntőtényezők, hanem a barátságos és családias légkör, valamint a rendezett környezet is sokat nyom a latba. S, habár vége van a nyárnak, az igali fürdőben most sem állt meg az élet. Hétköznapokon is sokan fordulnak meg a létesítményben, a hétvégékre pedig további programokkal készült a fürdő vezetősége.

– Nagyon sok vendéget tudunk most is fogadni és színesebbnél színesebb programokkal várjuk őket októberben és novemberben is – emelte ki Pozsár Mónika. – Szeptemberben a szüreti fesztivál volt kiemelkedő, októberben az Októberfeszt nevű sikerrendezvényünk és még hátravan az október 23-i zenés hétvége, ahol Zoltán Erika lesz a sztárvendég. A következő hosszú hétvégén is nyitva leszünk és szaunaprogram, valamint Szűts Judit koncert nyújt kikapcsolódást a vendégeknek.

Élmény is jár a belépőjegy mellé

Az Igali Gyógyfürdő vezetősége is felismerte, a modern turista többet igényel, mint a vendégek néhány évvel ezelőtt. Ma már az kevés, hogy fürödni tudnak a betérő látogatók, e mellé élmények is kellenek. Ezért üzemel az óriáscsúszda – igaz most már csak hétvégenként – ezért épült a kisvasút, s emiatt van számos kikapcsolódási lehetőség, mint például a szaunázás. És éppen ezért hirdet szinte minden hétvégére programot a létesítmény. Sokakat meghökkentett legutóbb az old timer kiállítás, hiszen nem mindennapi látványt nyújtottak a sokszor több évtizede az utakat rovó járgányok.

S az Igali Gyógyfürdő „program-tarisznyája” egészen év végéig nyitva marad és sok élményt tartogat.