A PÉNZ7 programsorozat tanít meg bánni az értékeinkkel

Második alkalommal szervezték meg a Vásárolj okosan vetélkedőt a kaposvári gépipari iskolában.

A PÉNZ7 elnevezésű országos programsorozathoz kapcsolódó regionális versenyre mintegy harminc csapat nevezett, a csütörtöki döntőbe pedig a legjobb tíz iskola került be. A megmérettetés célja az volt, hogy a fiatalokat a pénz tudatos használatára neveljék, valamint népszerűsítsék a magyar termékeket.

A csapatoknak tíz percük volt arra, hogy a három tagú zsűrinek és az érdeklődőknek bemutassák az általuk választott terméket, céget, vagy kereskedelmi egységet. A Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának csapata egy ismert magyar keserű likőrről tartott előadást. Szira Adrián és Gombócz Csaba a gyár történetét és az ital készítési módját is bemutatta az ítészeknek. Emellett a beszerzési helyekről is készítettek listát, de összehasonlították az árát is. Gombócz Csaba jó ötletnek tartja a PÉNZ7 rendezvényt, hiszen sok mindent megtanulhatnak arról, hogy a jövőben miként kell majd bánni a pénzzel. A fiatal egyébként már most is jól gazdálkodik a forinttal, hiszen zsebpénzét nem felesleges dolgokra, hanem aktív sportolóként felszerelésekre költi el.

– Fontos, hogy legyen a fiataloknak pénzügyi ismerete – hangsúlyozta Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója. – Az utóbbi néhány évben ugyanis kiderült, hogy családi körben nem sikerül megismertetni a fiatalokat a pénzügyi tudatossággal, a gazdálkodással és a pénz használatával. A középiskolákban ezért tanórai keretek között, illetve különböző foglalkozásokon és vetélkedőkön tanulhatnak erről a diákok – tette hozzá a főigazgató. A március másodikán kezdődött, ötnapos PÉNZ7 programban országosan mintegy kétszázezer diák vett részt. Somogy megyében is több középiskola csatlakozott a rendezvényhez. A Munkácsy-iskolában például tanórákon beszéltek a pedagógusok a pénzügyi ismeretekről, a Noszlopy-iskolában pedig az egyik bank munkatársa tartott előadást a fiataloknak.