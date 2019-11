A Szent Miklós hajó fedélzetén a Halloween szellemében telt a hétvége

Szellemek, boszorkányok és vidám rémségek szállták meg a Halloween hajót a hétvégén Siófokon. A másfél órás varázslatos úton kincsvadászattal is várták az utazó gyermekeket.

Boszorkányok, szellemek, kalózok szálltak fel a Szent Miklós hajóra szombaton. Negyedik alkalommal futott ki Siófokról a Bahart Halloween gyerekhajója.

– Célkitűzésünk, hogy a hivatalos hajózási szezonon kívül indított tematikus hajójáratokkal színes programlehetőségeket kínáljunk a helyi lakosok, valamint az őszi szünetben a Balatonhoz érkező családok és fiatalok számára – mondta el a Dónucz László, a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója. Hozzátette: a gyerekhajón az interaktív animációs gyerekfoglalkoztató program mellett kézműves sarokban is alkothattak a gyerekek. Emellett társasjátékok és boszorkány fotófal is várta őket, ahol minden bizonnyal emlékezetes képek készültek. Füred Kapitány jóvoltából pedig kincskeresés és játékbemutató is színesítette a programot. A hajózási szolgáltatások több mint felét családok veszik igénybe.

– Idén néhány nagyobb hajón próbajelleggel játszósarkot alakítottunk ki, mely komoly sikert aratott a kisgyermekes utazók körében, a Playmobil gyerekjegy pedig a hajózási élmény mellett egy ajándékfigurát is tartalmazott, a Kajla útlevéllel pedig hatezer gyerek utazhatott idén ingyen – mondta el Dónucz László. A felnőtteket az esti bulihajón pedig koktélokkal és zenés-táncos partyval várták.

Vasárnap ötödik alkalommal rendezte meg a Balatuning Egyesület a Tökös futást. A Hajóállomásról indult a rajt, az 1500 méter távot teljesítőket a célban tökös finomságokkal és az egyesület negyedik szülinapi tortájával várták.

A hosszú hétvégén teltházzal üzemeltek a balatoni szállodák.

– Pénteken és csütörtökön is megtelt a szállodánk belföldi vendégekkel – mondta el Sternóczky Balázs, a Hotel Azúr értékesítési és marketing vezetője. Hozzátette: a náluk pihenők kétharmada családjával érkezett.

– Készültünk a gyerekeknek animációs programokkal, faragtak töklámpást, jelmezeket, este pedig disco várta a fiatalokat – tette hozzá az értékesítési vezető. Megjegyezte: a legtöbben három éjszakára érkeztek hozzájuk. A siófoki szállodákban a felnőtteknek különleges őszi ételeket is kínáltak. Az asztalokra került sült kacsa és tökös- mákos rétes is. Tapasztalatai alapján már hónapokkal ezelőtt lefoglalták a hosszú hétvégére vendégeik szobáikat.