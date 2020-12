A szigor jó, de trükközésre csábíthat

A kormány január 11-ig meghosszabbította a vírusveszély miatti szigorításokat. Így az edzőtermek erre az évre már biztosan zárva maradnak. A tulajdonosok többsége egyetért abban, hogy határozottságra van szükség, de aggódnak a következmények és a kiskapukat tisztességtelen módon kihasználók miatt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, nehéz helyzetbe kerültek a somogyi edzőtermek is a kötelező bezárással. Sportolók híján csak vegetálnak, az alternatív ötletek a folytatásra inkább csak segélykiáltások lehetnek, sem mint valódi üzleti megoldások. Petíciót is indítottak az interneten, máig több mint huszonháromezren írták azt alá. Abban egyetértés van minden érintett között, hogy a megelőzés az egyik legfontosabb tennivalónk a vírusjárvány megfékezésében. szigor

– Sajnos lakosságarányosan Magyarország vezet az európai országok között az elhízás, a cukorbetegség, és a magas vérnyomás-betegségben – mondta el kérdésünkre Vajda János, a Thor Gym Kaposvár tulajdonosa, vezetőedzője. – Ezeket ma úgy ismerjük, mint alapbetegségek, melyek különösen nagy kockázatot jelentenek koronavírus fertőzöttségkor. Van rájuk gyógyszer és tüneti kezelés, de sporttal, és egészséges életmóddal megelőzhetőek is lennének. Ehhez úgy gondolom az edzőtermek működése nagyban hozzájárulhat. Persze, otthon egyéni keretek között is lehet mozogni, de az csak ideig-óráig pótolhatja a szakmai iránymutatást, és a tervszerű egészségfejlesztést.

Noha a világon sehol nem igazolták, hogy edzőterem fertőzési gócpont lett volna, a józan ész és a logika azt diktálja, hogy a kockázat mértéke túlmutat a nyitvatartás esetleges előnyein. Dús István, a Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei Elnöke is hasonlóan vélekedik.

– Mindenképpen helyes döntésnek gondolom az edzőtermek átmeneti bezárását. A fizikai terhelés következtében megnő a légzésszám, és egy fertőzött ember esetében ez fokozott víruskibocsátást jelenthet. Ez zárt térben különösen veszélyes, így az ilyen típusú sportolási lehetőségek átmeneti tiltásával jómagam is egyetértek. Az egészségünk megőrzése érdekében az egyéni, szabadtéri sportolási lehetőségeket javaslom, például a sétát.

Immáron a negyedik hónapja kell zárva tartaniuk a termeknek. Ez azon túl, hogy a létüket veszélyezteti, azért is riasztó, mert a szervezett egészségfejlesztésben kiesett idő miatti hátrányokat csak 6-7 év múlva fogjuk felismerni.

– Az elmúlt harminc évben önerőből, piaci alapon tudott működni ez a szektor – mondta el Hosszú Szilárd, a Magyar Funkcionális Fitness Szövetség elnöke, több, köztük somogyi terem jogtulajdonosa is. – De ha valamilyen állami segítséget nem kapunk hamarosan, akkor a legtöbb terem az országban sajnos be kell zárjon, mert működésképtelenné válik. A bezártság, a mozgáshiányos életmód fizikai, mentális problémákhoz vezethet már rövid távon is, de a hosszú távú következmények beláthatatlanok. Magyarországra joggal mondhatjuk, sportnemzet, ha az olimpiai, vagy világversenyeken való szereplésünket vesszük alapul. Azonban ha a népegészségügyi állapotunkat vizsgáljuk, akkor hamar rájöhetünk, hogy a lakosság egyáltalán nem sportos, számos alapbetegséggel küzd nap mint nap.

Hosszú Szilárd nem elsősorban a mielőbbi újranyitás mellet érvel. Hisz mint elmondta, nem látja a teljes képet, nem ismeri a vírus terjedésének pontos ütemét és tendenciáit. Hisz abban, hogy az Operatív Törzs a vírus megfékezéséhez szükséges szakmai lépeseket a kellő szigorral hozza meg. Amire ugyanúgy szükség van, mint ahogy egy átmenetileg ellehetetlenített ágazat támogatására is.

– Az első hullám idején az edzőtermekre volt bízva, bezárnak-e – folytatta a szövetség elnöke. – Ezt akkor elhibázott állami döntésnek láttam, hisz a gazdasági érdekek sok teremnél azonnal felülírták a józan belátás képességét. Most egyértelmű szabályok vannak, zárva kell tartaniuk a termeknek, csak igazolt sportolók edzhetnek ott. Sajnos minél tovább tartanak a szigorítások, annál több terem fogja kijátszani, és kiskapuként használni ezt a kivételt.