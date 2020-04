A tanárokra maradt a gazdaság

Diákok helyett kizárólag tanárok művelik a Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium tangazdaságát.

A koronavírus-fertőzés teljesen átprogramozta az intézmény életét is: a testnevelés- és a fizikatanáron kívül a kollégiumi nevelő is bekapcsolódott a szántóföldi munkába.

– Az eladásra szánt búza forgatására, rostálására készültünk, de az élet közbeszólt – mondta Princz Zoltán, a középiskola igazgatója. – Zárlatos lett a szállítóberendezés motorja, ezért kollégáim a terménykezelés helyett csütörtökön a szárító környékén vágták a füvet. Az se kis feladat, legalább két hektáron kell elvégezni. A problémát remélhetően gyorsan kijavítják, s rövidesen úgy folytatjuk a programot, ahogy terveztük.

Máskor 5-6 technikustanuló segítette a szántóföldi munkát, pillanatnyilag a tanárok dolgoznak a 140 hektáros tangazdaságban. A 40 hektárnyi őszi búzán kívül szóját és kukoricát is vetnek hamarosan, s egy kölcsöngép segítségével egy hektáron burgonyát ültetnek. Összesen tizennégy fajtát termesztenek, s zöldségfélék egészítik ki a felhozatalt. A zöldborsón kívül sárgarépa, retek és saláta is lesz a kisivánpusztai gazdaságban, s eközben a szántóföldi növények gyomirtását és műtrágyázását is megoldja a csapat. Princz Zoltán azt mondta: minden téren hiányoznak a diákok. Nemcsak az iskola épülete üres, hanem a gyakorlati munkában is komoly segítséget nyújtottak a fiatalok.

– Diákjaink tisztességesen kivették részüket a feladatokból – mondta az igazgató. – A munkát viszont el kell végezni, igyekszünk lépést tartani az összes teendővel. Mint megtudtuk, a fiatalok a többi iskolához hasonlóan digitális tanrendben tanulnak most, az intézményben az idén összesen hatvan diák készül az érettségire.

Ősszel pótolják a rendezvényeket

A Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnáziumba 396 diák jár. Princz Zoltán arról is szólt, a koronavírus-fertőzés miatt elmarad a végzősök hagyományos traktoros, fogatos felvonulása. Ezen kívül az összes közösségi rendezvényt törölték. A Szakmák éjszakáján kívül nem rendezik meg a hagyományos Guba Sándor-emlékversenyt, s hiába készítették elő az áprilisi kollégiumi sportvetélkedőt, ezt az összejövetelt is bizonytalan ideig elhalasztották. Ha lehetőség nyílik rá, akkor az elmaradt programokat ősszel pótolják.