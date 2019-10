A társadalom észrevételeit szem előtt tartva igazítják a költségvetést

Egy hónap alatt húsz helyszínen mintegy kétezer kaposvári találkozott Szita Károly polgármesterrel azokon a lakossági fórumokon, ahol mindenki kérdezhette a város első emberét, és elmondhatta az észrevételeit.

Sokan éltek a lehetőséggel. Szita Károly erről a toponári művelődési ház előtt megtartott szerdai összejövetelen azt mondta: számtalan javaslatot meghallgatott, és sokat okult az elhangzottakból.

Ilyenkor már a következő évek programját is megbeszélik a város polgáraival, és ehhez igazítják az eljövendő költségvetéseket. Minden eddiginél többen küldték be az ötleteiket kérdőíves válaszokban is.

A feldolgozott témák közül kitűnt, hogy azon dolgoznak majd, hogy a kaposváriak magasabb munkabért kapjanak, folytatódni fog a Bereczk Sándor út-és járdafelújítási program, és meg kell tartani azt az eredményt, hogy Kaposváron a legolcsóbbak a közüzemi díjak az országban. Az utolsó beszélgetés csütörtökön délután lesz a kaposfüredi Repkény utcában.