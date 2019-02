A vezetéshez nem csak benzin és autó, de jogosítvány is kell

Az utóbbi hónapokban minden hétre biztosan, de olyan is volt, hogy minden napra jutott egy-egy olyan eset, amikor jogosítvány nélküli sofőrrel szemben intézkedtek a somogyi rendőrök. Az átlagembernek is szembetűnő, milyen sokan veszik a bátorságot, hogy papírok nélkül üljenek volán mögé.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2017-ben és 2018-ban is több, mint kilencszáz olyan esetben intézkedtek a rendőrök, amikor a sofőrnek nem volt vezetői engedélye. Többször is előfordul, hogy azért nincs valakinek jogosítványa, mert korábban eltiltották a vezetéstől, de az sem ritka, hogy a jogosítvány hiánya mellett azzal is tetézik bűneiket a felelőtlen sofőrök, hogy ittasan ülnek autóba. Januárban például Balatonlellén, Csokonyavisontán és Ságváron is történt ilyen eset.

Egyik olvasónk a Sonline.hu oldalon az írta, szerinte sokan járnak jogosítvány nélkül munkába, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy kifizessék a vezetői engedély megszerzésének költségeit. A hozzászólás írója azt is elárulta, neki sem volt jogosítványa, mert nem volt rá pénze és évekig anélkül vezetett.

A jogosítványmegszerzés valóban nem olcsó mulatság, 160–170 ezer forintba kerül most a vezetői engedély, tudtuk meg Tamás Zoltántól a King’ a Ford Tamás Autósiskola vezetőjétől.

Valamennyi segítséget azonban jelenthet, hogy tavaly nyár óta a B kategóriás jogosítványhoz szükséges közlekedési alapismeretek-tanfolyam és a sikeres KRESZ-vizsga díját részben vissza lehet igényelni. Ám ez csak azokra vonatkozik, akik még nem töltötték be a 20. életévüket, és a tanfolyam és a vizsga díjának visszatérítése mindössze 25 ezer forintos értékhatárig jár.

A legtöbb tanulóvezető azonban igénybe tudja venni, hiszen az autósiskolák diákjainak többsége még iskolába jár. – A tanítványaink hetven százaléka diák, nekik általában a szüleik finanszírozzák a jogosítványt – mondta Tamás Zoltán. – A felnőttek nagy része pedig azért akarja megszerezni a jogosítványt, mert szüksége van rá a munkájához. Sokan drágának találják a tanfolyamot, pedig Németországban vagy Ausztriában ennek a többszörösét kell kifizetni.

Tamás Zoltán szerint azonban nem csupán a magas ár tartja vissza az embereket attól, hogy megszerezzék a vezetői engedélyt. – Előfordulhat, hogy valaki nem tud vagy nem akar időt szánni a jogosítvány megszerzésre, vagy esetleg azt gondolja, hogy nem tudná letenni a szükséges vizsgákat – tette hozzá az autósiskola vezetője. – Pedig ma már könnyebb a vizsga, mint régen. Mióta számítógépen kell kitölteni a tesztlapot, több embernek sikerül, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mivel ez a feladatsor időhatáros, viszonylag gyorsan és jól kell olvasnia a vizsgázónak. Jelenleg három vizsgát kell letennie annak, aki jogosítványt szeretne, szükséges egy elméleti, egy forgalmi vizsga és egy elsősegély vizsga is és átlagosan négy-öt hónapba biztosan beletelik míg megszerzi valaki a jogosítványt.

Olvasóink mondták

Paár Ibolya: Hiányzik az önkritika

– Nagyon sok a baleset, nincs az embereknek ön­kritikájuk, hogy nem szabadna felelőtlenül vezetni. Biztosan vannak emberek, akik maguktól is meg tudnak tanulni vezetni, de ez nem így működik. A vezetői engedélyt muszáj megszerezni, ami anyagilag valóban megterhelő, lehet, hogy csökkenteni kellene az árat. Esetleg lehetne engedményt adni annak, aki tényleg felelősségteljes és rátermett, viszont nem tudja kifizetni a jogosítványt.

Csontákné Reszli Anikó: Jogsi is kell

– Én nem mernék jogosítvány nélkül közlekedni, az biztos. Borzasztóan felelőtlenek a többi emberrel szemben azok, akik jogosítvány nélkül vezetnek. Ha valaki autót vezet, akkor vállalja azt, hogy a többiekkel is úgy viselkedik, ahogy az elvárható és törekedjen a biztonságra. De úgy tapasztalom, hogy ez nem mondható el minden sofőrről. Szerintem azért vezet valaki jogosítvány nélkül, mert vagy elvették a jogosítványát, vagy túl bátor az illető.

Horváth Ádám: Intelligencia, óh!

– Óriási felelőtlenség jogosítvány nélkül vezetni. Egyfajta intelligenciát követel az, hogy fel tudja valaki mérni, igenis szükséges a jogosítvány az autóvezetéshez. Régen volt nagy duma, hogy üzemanyag szükséges csak a vezetéshez, de ezzel nem értek egyet. A rendőrség jól végzi a dolgát, de sokszor nem tudják behajtani a büntetést, mert nincs miből. Aztán lehet, hogy valaki szükségből ül a volán mögé, bár ha tömegközlekedéssel nem is, taxival megoldható egy váratlan dolog is.