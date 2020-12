Adventi hangulatban barangoltuk be a Nagypiacot

Kürtöskalács illat lengte be a kaposvári nagypiacot pénteken. A finom őszi csemegék mellett somogyi kézművesek kínálták szebbnél szebb portékáikat. Egészen karácsonyi hangulat uralkodott az új csarnok előtti téren, ahol ezúttal nem az őstermelők foglalták el a helyet.

Mézédes sütőtök, immunrendszert is erősítő feketeberkenye és homoktövis levek széles kínálta várta a piacra érkezőket pénteken, Kaposváron. De déli gyümölcsökből sem volt hiány. – Keresik a mandarint, narancsot és a banánt, de a Mikulás zsákjába alma is kerül – sorolta az egyik kereskedő a slágertermékeket.

Mézekből, lekvárokból sem volt hiány. De volt olyan termelő is, aki csillagokat, angyalokat és angyalkákat horgolt az ünnepekre. – A főzés, takarítás után az alkotás jelenti a pihenést, kikapcsol, lenyugtat a horgolás – mondta el Nemes Józsefné. Mellette horgolt mesefigurák és színes, meleg kötött sapkákkal érkezett a piacra Kaszti Mária.

Öt faház is benépesült kézművesekkel és őstermelőkkel a Kaposvári Nagypiacon. Keresztes Józsefné Mosdósról érkezett, szűretlen almaecetet, szárított teakeverékeket és különleges lekvárokat, szörpöket hozott magával. – Egész évben nem tudtunk kézműves vásárokon részt venni, nagyon örülök, hogy az ünnepek előtt a piacon árulhatok – tette hozzá az őstermelő. Diós, kókuszos, kakaós, fahéjas kürtöskalács érzékeket izgató illató lengte körbe a piacot. Természetesen a hagyományos finomság helyben készült. – Itt gyúrjuk, tekerjük, sütjük, minden frissen készül – mondta el Moldován István, akit kedden, pénteken és szombaton találhatnak meg a vásárlók a Kaposvári Nagypiacon forró finomságaival. – Szerettünk volna a napi bevásárlás mellett sok finomsággal is kedveskedni a vásárlóknak, amelyeket ajándékba is adhatnak karácsonykor – mondta el Bíró Éva, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője. Hozzátette: szaloncukorból is bőséges a kínálat, még diabetikus is kapható. Megjegyezte: a karácsonyi hangulatról a Tallián utcai óvodások gondoskodtak, hiszen színes rajzokkal, festményekkel, díszítéssel kedveskedtek. Cserébe a piac manói kürtöskalácsot, szilvás tutyit, mandarint és narancsot vittek nekik.