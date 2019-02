Állami milliókból épülhet a fűthető dézsa és a télikert

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Programban eddig 700 pályázatot bírált el pozitívan a Magyar Turisztikai Ügynökség. Köztük több somogyi kisvállalkozás fejleszthet az állami milliókból

Lassan befejeződik a csokonyavisontai Korona Panzió fejlesztése, amire a tulajdonos több, mint 36 millió forintot nyert. – Kilenc új kétszemélyes apartmannal bővítjük a panziót – mondta Katz Zoltán, tulajdonos. – Ezzel már negyven turista elhelyezését tudjuk megoldani. Azt tippelem, hogy március végére már tető alá kerül a fejlesztés és a nyári szezonra az új épületszárny is vendégek fogadására alkalmas állapotban lesz.

Nagy volt az igény az újabb férőhelyekre, hiszen az elmúlt években – de különösen tavaly – akkora volt a kereslet, hogy június közepén már nem tudtak a nyári szezonra érdemben ajánlatot adni az érdeklődőknek.

Lengyeltótiné Lajos Beáta, balatonlellei panziója fejlesztéséhez 21 millió forintos támogatást nyert. A vállalkozó azt mondja, ez a pénz is a szezon bővítését szolgálja. – Már van egy sószobánk és most ehhez szeretnénk egy dézsát, ami fűthető lesz – mondta a Boathouse Balatonlelle Resort tulajdonosa. – Ezenkívül szeretnénk egy szaunát is. Így tavasszal és ősszel is biztosíthatunk minőségi szolgáltatást a vendégeinknek.

A vállalkozó az egyik alapítója a huszonhat szolgáltatót megmozgató Boglár-Lelle összefogásnak, ő szervezi a Lellei Gasztrofarsangot. – A turisták mindig kérdik, mit lehet ősszel és télen csinálni nálunk – mondta Lengyeltótiné Lajos Beáta. – A mostani gasztrofarsangra is adtunk ki szobákat, s ez a fejlesztés is azért valósul meg, hogy még többen Balatonlellét válasszák a főszezonon kívül.

Mások mellett a siófoki Hotel Azúr is nyertese a Kisfaludy pályázatnak, összesen 470 millió forintot költhet el szálláshelyfejlesztésre. – Az ötcsillagos prémiumszárny teljes megújítására fordítjuk ezt az összeget – mondta Sternóczky Balázs, a Hotel Azúr értékesítési vezetője. – Ez a szobák átalakítását foglalja magában, valamint a wellness felújítását. De bővülni fog az étterem egy fedett télikerttel és megújulnak a konferenciatermek is, amelyek oda tartoznak.

Azért van még mit fejleszteni

– Minden olyan forrás, ami a Balatonhoz érkezik és a turizmus fejlesztését, a minőségi turizmus kiszolgálást szolgálja, annak örülünk – mondta Móring József Attila, országgyűlési képviselő. – Természetesen a választókörzetemben sem lehetünk megelégedettek, hiszen különösen a Balatonfeny­vestől Balatonszentgyörgyig tartó terület sok tekintetben még további fejlesztésre szorul. Szállodák, kikötők, kempingek közlekedési infrastruktúra fejlesztése hiányzik. Hozzátette: van tennivaló még bőven.