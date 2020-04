Ára még nincs a gyapjúnak, ám a fazonigazítást már várták a birkák

Alföldi birkanyírók kopasztják a somogyi birkákat. A szakma országszerte kiveszőben van,a brigádok több száz kilométert utaznak, hogy megnyírják a juhállományt országszerte.

Alföldiek nyírták pénteken a mérői birkákat. A szakma országszerte kiveszőben van, a brigádok több száz kilométert utaznak, hogy megnyírják a juhállományt országszerte.

Késélezéssel kezdődött a reggel a kaposmérői tanyán. A tucatnyi nyíró, fogó, gyapjúszedő háromszáz kilométert utazott Somogyba, hogy megszabadítsák az állatokat a téli bundájuktól. – Én még ollóval kezdtem tíz évesen, ezekkel a gépekkel már sokkal könnyebb dolgozni – mondta el Balogh Jánosné, a brigád egyetlen birkanyírónője, aki nagyszüleitől tanulta meg a szakmát fél évszázada. Azt mondta: nem könnyű nyírni, nem elég zsírosak a birkák az idén.

A mérői Paládi Vince minden évben az ellések előtt higiéniai szempontokat szem előtt tartva áprilisban fogadja a dél-alföldi birkanyírókat, akik speciális géppel igazítják nyáriasra a birkafazont.

– Most ötszáz birkát nyíratok meg, a gyapjút egyelőre be kell tárolni, most nem veszik át, és az áráról sem tudnak még mondani semmit – mondta el lapunknak a kaposmérői gazdálkodó. Hozzátette: a környéken nem találni olyan szakembert, aki vállalná a több száz birka megnyírását.

Burai Attila hat nyíróval érkezett a kaposmérői tanyára Gyomaendrődről. 68 éves nagybátyja ezúttal a koronavírus miatt nem jött velük. A brigádvezető szerint egyre nehezebb a dolguk. – Próbálok fiatalítani, két új tagunk van, de nem könnyű, eljön az idő, hogy a gazdáknak kell kitanulniuk ezt a szakmát – mondta.

Március elejétől június közepéig járják az országot az birkanyírók

– A legnagyobb gond, hogy a költségek folyamatosan emelkednek, a nyírás pedig évek óta ugyanannyi – mondta Burai Attila. – 350–450 forint között nyírunk állományszámtól függően, sajnos a gépek és az eszközök majdnem ötször annyiba kerülnek, mint tavaly, nem könnyű beszerezni a járvány idején ezeket, a lezárt határok miatt csak itthon próbálunk hozzájutni – sorolta a brigádvezető. Március elsejétől június közepéig járják az országot. Három és fél hónapot vannak távol otthonuktól, a szezonban mindössze kétszer-háromszor mennek csak haza. Hőgyészen van szállásuk, de a hétvégén már indulnak tovább Bajára. A tavalyi szezonban országszerte 48 ezer birkát nyírtak meg. – Borsodból is keresnek, volt, aki háromszoros árat adott volna birkánként, de a régi partnereket nem hagyhatom cserben – jegyezte meg Burai Attila.