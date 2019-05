Átadták a mezítlábas illatösvényt Kaposváron

Különféle köveken, fákon, tobozokon és kukorica csután is sétálhat az, aki ellátogat a kaposvári Városligetbe. A Lions Club és több támogató közös összefogásával elkészült a mezítlábas illatösvény, amely jó hatással van az emberi szervezetre.

– Nagyon jól megépítették – mesélte Csizmadia Péter. – Kellemes volt végig sétálni rajta, annak ellenére is, hogy voltak olyan részei, amelyek kicsit bökték a talpamat – tette hozzá a diák. Hasonlóan vélekedett Herman Beatrix is. A hatodik osztályos fiatal szerint: bizsergető, néha fájdalmas érzés járni ezen, viszont nagyon egészséges.

Ezért is határozta el a Lions Club, hogy megépíti a mezítlábas illatösvényt. Liszovszi Ágnes, a Kaposvári Lions Club elnöke elmondta: másfél évvel ezelőtt, külföldi és hazai tapasztalatok alapján találták ki az új attrakciót. Az ösvényt minden korosztálynak ajánlják, emellett pedig a vakok és gyengén látók is jól tudják használni. Liszovszki Ágnes kiemelte: az ösvényben elhelyezett anyagok eltérő módon stimulálják a talpat, ami gyakorlatilag egy kombinált reflexmasszázs és jó hatással van az emberi szervezetre. Erősödik a gerincoszlop, javul az izomzat, a gyerekeknél pedig a lúdtalp kialakulását megakadályozza, de stimulálja az idegrendszert és felfrissíti a szervezetet is. Ajánlott azonban többször végig menni az ösvényen – tette hozzá.

A mezítlábas illatösvényt több mint másfél millió forintból alakították ki, amelyhez több cég is ajánlott fel támogatást.

A negyven méter hosszú, egy méter széles ösvényt például kakukkfű, lestyán, rozmaring, borsikafű és petrezselyem is díszíti, amelyet meg is morzsolhatnak azok, akik sétálnak rajta.

A tanösvény gondozását a Rákóczi-iskola, valamint a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium diákjai vállalták.