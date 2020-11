Az aprópénz most az egyik legnagyobb segítség a nehéz sorsú családoknak

A rászoruló családoknak, az idei adventben, még nagyobb szüksége van a támogatásra. A koronavírus-járvány miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe, ezért a segélyszervezetek arra ösztönöznek mindenkit, hogy ha tehetik, segítsenek embertársaiknak.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 25. alkalommal indította el a szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadomány gyűjtését. Gáncs Kristóf, kommunikációs igazgató megkeresésünkre elmondta, a járványhelyzet miatt idén minden másként alakult, ezért leginkább az online segítségre számítanak, bár Kaposvár főterén felállítják az ajándékkuckót, ahol szívesen fogadják a felajánlásokat. A segelyszervezet.hu oldalon keresztül, valamint a 1353-as adományvonalon bárki támogathatja pénzzel a rászorulókat.

– Céljaink változatlanok, ugyanazért gyűjtünk, mint korábban – hangsúlyozta Gáncs Kristóf. – A mi gyűjtésünk abban különbözik a legtöbb jótékonysági akciótól, hogy nem csak a karácsonyi ajándékozás van a középpontban, hanem az egész éves munkákhoz is várjuk a segítséget. Fontos, hogy a hétköznapokon is segíteni tudjunk a bajba jutottaknak, akiknek a járványhelyzetben különösen is fontos, hogy ne engedjük el a kezüket. Azt látjuk, hogy az emberek a jótékonykodást inkább az adventi időszakhoz kötik, ezért ilyenkor nagyon sokan támogatják a munkánkat. Reméljük, hogy idén a nehéz helyezhet ellenére is sokan csatlakoznak majd – tette hozzá a kommunikációs igazgató.

A Katolikus Karitász, „Tárjátok ki a szívetek” címmel, november huszadikán indította el az országos segélyprogram-sorozatát. Az ország több pontján, egész télen osztanak előre csomagolt, meleg ételt a hajléktalanoknak és a krízishelyzetben élőknek. Több száz családot szeretnének kályhával, valamint igény szerint tűzifával és más speciális támogatásokkal segíteni, de a határon túli magyar családokra is gondolnak. Besze Erika, a Katolikus Karitász sajtóreferense elmondta, az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet csomagot készíteni és leadni az ország különböző gyűjtőpontjain, így például Kaposváron is. A 1356-os adományvonalon pedig hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a gyűjtést, a karitasz.hu oldalon pedig online adományozással. A karitász célja, hogy idén is több tízezer embernek segítsenek – tette hozzá Besze Erika.

Tartós élelmiszerre is nagy szüksége van a családoknak

A Magyar Református Szeretetszolgálat két különböző adventi akciót is meghirdetett. Az egyik egy kívánság program, melynek keretében 2020 gyermek karácsonyi álmát szeretnék valóra váltani. Ennek részleteiről a jobbadni.hu weboldalon lehet tájékozódni. Lucski Zsófia, a szervezet kommunikációs referense elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan a szeretetdoboz adománygyűjtési programjukat is meghirdették. Somogy megye több református gyülekezetéhez juttattak el dobozokat, így az adományozóknak nem kell becsomagolniuk a termékeket, elég ha eljuttatják a lelkipásztorokhoz. Erre december közepéig van lehetőség. A rászoruló családoknak első sorban tartós élelmiszerekre, például lisztet, olajra, száraztésztára és konzervre, valamint tisztálkodási és tisztítószerekre van szüksége. Lucski Zsófia kiemelte; a 1358-as adományvonalon pedig 500 forinttal lehet támogatni a rászorulókat. Eddig már több száz család kérte a szeretetszolgálat segítségét.