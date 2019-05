Balatonszárszó mesés ajánlattal kínálja a nyarat

Fedett termelői piaccal gyarapodik Szárszó, van igény a jó minőségű élelmiszerekre. Szabadstrandjait is fejlesztheti a település, még vonzóbb körülményeket teremtve ezzel a látogatók előtt.

Fedett piacot építtet az önkormányzat, mely a szárszóiak mellett a környező települések termelőinek is lehetőséget ad majd portékáik árusítására. Még javában tart a munka, ám bíznak benne, hogy június közepére elkészülnek a fedett árusítóhelyek.

– Eddig is sokan elhozták ide a termékeiket, de úgy hiszem, a jövőben még népszerűbb lesz ez a hely – mondta Dorogi Sándor polgármester. – Igazi termelői piacot fogunk működtetni, mely kiszolgálja majd a szárszóiakat és az üdülőket is. Azért is fontos ez, mert úgy látjuk, van igény a jó minőségű, friss portékákra. Alapvető élelmiszerek, zöldség, tojás, méz, gyümölcs is kapható lesz itt.

Az önkormányzat 50 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a piac megépítésére, ám 20 millió forintot még hozzátettek a költségvetésből. Így egy 12 autónak helyet biztosító parkoló is megépülhet a piac mellett. Szezonban minden nap nyitva tartanak majd.

Két szabadstrandjára összesen 150 millió forint pályázati támogatást költhet el az önkormányzat. Felújítják a mosdókat, új vízilépcsőket helyeznek el, térköveznek, napelemes kandelábereket is kihelyeznek. Felfújható vízi játékokat kapnak a gyerekek, s wifivel is lefedik a strandokat. 2016-ban az év települése volt Szárszó, s az idén is neveztek a Virágos Magyarországért versenyre. Szépen gondozott zöldterületek várják a vendégeket ebben az évben is, már háromezer virágpalántát elültettek a településen.

Az egyfejű sárkány is itt nyaral és Csukás István is gyakori vendég lesz

Okkal bízik a jó szezonban Dorogi Sándor. A polgármester szerint alig találni már szabad szálláshelyet a nyárra Balatonszárszón. Ahogy a korábbi években, úgy az idén is mesés ajánlattal készülnek: Süsü Szárszón nyaral címmel hirdették meg a nyári és őszi szárszói programsorozatot. Színes programokkal készülnek a központi strandon, tartalmas előadásokkal töltik meg a Csukás Színházat, melyet a névadó meseíró is gyakran felkeres.

A gyerekeknek, kisgyermekes családoknak szóló előadások mellett több gyermektábort is szerveznek. A legfontosabbnak azt tartja, hogy élményekkel térhessenek haza a látogatók. Mint mondta, tíz év távlatában is úgy tűnik, megtérül a munka, hiszen az akkori gyerekek közül ma sokan fiatal felnőttként térnek vissza Szárszóra nyaralni.

A konferenciaturizmus is hangsúlyos Szárszón, nagy rendezvényeknek adnak helyet a szállodák. A József Attila emlékház is sok látogatót vonz, ráadásul az idén révbe érhet egy régi szándék: egész alakos bronzszobrot állítanak József Attila tiszteletére. Ezt halálának évfordulóján, december harmadikán szeretnék felavatni. Versutcát is kialakítanak már a nyáron: a település különböző pontjain, interaktív eszközök segítségével lehet majd verseket hallgatni.