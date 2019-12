Bejglihalmok húzzák el az embert edzésre

Néhányan már elkezdték lemozogni a karácsonykor felszedett kilókat, pedig előttünk áll szilveszter... Az igazi rohamra január másodikától számítanak a konditermekben. Az edzők tapasztaltai szerint évről-évre egyre több kezdő folytatja a mozgást január után is.

Karácsony után pár nappal csak az igazán lelkes sportolók izzadtak meg az edzőtermekben, igaz néhány új „arc” is ismerkedett az edzőtermek gépeivel. Szőke Annamária rendszeres vendég az edzőteremben, ottjártunkkor karjait és lábizmait erősítette. Elmondása szerint odafigyelt, hogy karácsonykor egyetlen kilót se szedjen fel, a mozgást azonban nem akarta elhanyagolni az év utolsó napjaiban sem.

Aki azonban nem figyelt oda az ünnepek alatt, egy-kettő, de lehet, hogy öt kilót is hízott.

Bakai Levente, a Fitness Aréna személyi és csoportos edzője szerint a gyorsan felszedett kilókat életmódváltással viszonylag gyorsan le lehet dolgozni. – Sokan keresnek fel minket ilyenkor – fogalmazott. – Év végén és január elején megjelennek új emberek is az edzőteremben, akik fittebbek és egészségesebb szeretnének lenni, telt házra azonban majd január első hétfőjén számítunk. A tartós fogyás akkor indulhat el, ha valaki rendszeresen edz és figyel arra is, hogy mennyi kalóriát visz be egy nap.

A zsírégetés leggyorsabb és leghatékonyabb módja a pulzus kontrollált edzés. Ezt lehet elliptikus trénerrel, futógéppel vagy biciklivel is végezni. Ennek lényege, hogy egy adott pulzus tartományon belül maradva 50-60-70 percig kell végezni a gyakorlatot. Tapasztalatom szerint, akik választanak maguk mellé személyi edzőt, vagy csoportos órára járnak, azok január után is folytatják az edzést. Akik viszont csak úgy bejönnek mozogni, azoknak a lelkesedése javarészt szépen lassan alábbhagy – hangsúlyozta Bakai Levente.

Kitartanak a fogadalmuk mellett

Páli Gábor, a Cutler GYM Kaposvár tulajdonosa megkeresésünkre elmondta: a két ünnep között aktívabbak az emberek, de most inkább azok járnak edzeni, akik év közben is. Rohamra január másodikától számítanak, ilyenkor azok is megmozgatják testüket, akik elhatározták, hogy egészségesebben szeretnének élni. Hozzátette: az elmúlt évek tapasztalatai szerint, kevesen szegik meg fogadalmukat és egyre több a kitartó ember a konditeremben. Régen ugyanis a kezdők, jellemzően két hét mozgás után messziről elkerülték az konditermet.