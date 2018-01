Belehúztak a somogyi építőipari cégek

Nem aprózták el a somogyi megrendelők: a Központi Statisztikai Hivatal legújabb adatai szerint szeptember végéig 336 lakás épült, ez 2,6-szerese a tavalyinak. A legtöbb lakást Balatonlellén, Siófokon és Zamárdiban vették használatba, az új otthonok 35 százaléka három szobás, átlagos alapterületük 84 négyzetméter.

A télen sem álltak le a legtöbb helyen az építkezések és a nyersanyagárak szokott szezonális ingadozása is elmaradt az építőiparban. Előbbinek az eddigi enyhe, hó nélküli tél és az egyre korszerűbb adalékanyagok. Az utóbbié pedig a folyamatos kereslet. – A tégla és a térkő mellett a szigetelőanyagokból is jóval többet adtunk el, mint tavaly – mondta ifj. Sipos Zoltán, a kaposvári Kapos Épker Kft. kereskedelmi vezetője. – Kaposváron és térségében éppúgy építenek új családi házakat, mint a Balaton parton, s a kisebb-nagyobb karbantartási munkálatokhoz is szükség van az építőanyagra. Ezen kívül számos balatonfenyvesi, balatonlellei és fonyódi nyaralótulajdonos is nálunk vásárolt, s a jelekből ítélve 2018-ban még többen akarnak építkezni.

A KSH felmérése rávilágít: a városokban és a községekben is nőtt az építkezések száma. A vállalkozások és a természetes személyek építtetői tevékenysége élénkült: előbbieké 3,7, az utóbbiaké 1,7-szeresére. Ebből adódóan az új lakások nagyobb hányadát, 65 százalékát vállalkozások építtették értékesítés céljából. Az építési formák közül a többszintes, többlakásos épületek 64, a családi házak 35 százalékos arányt képviseltek. Az új otthonok 38 százaléka két, 35 százaléka három szobás, az átlagos alapterületük 84 négyzetméter. Vasvári János, a nagybajomi Vasi Group Építőipari Kft. ügyvezetője szerint számos vállalkozás alig győzi a megrendelést. A cégvezetők megragadják a lehetőséget, s a 2018-as naptárban egymás után sorakoznak az új megbízások.

– A családi- és társasház építésen kívül bőven adtak munkát az önkormányzatok is – folytatta a nagybajomi cégvezető. – A sikeres somogyi pályázatoknak köszönhetően sorra újultak meg a közintézmények. Cégünk minibölcsődét épített Kadarkúton, s felújítottuk az iskolai tornatermet, jelenleg a kaposvári mezőgazdasági szakközépiskolai kollégium energetikai felújításán dolgozunk. A nyílászáró-cserén kívül a homlokzat hőszigetelését végezzük, melyet néhány héten belül befejezünk. Az új év első munkája Siófokhoz köti a csapatunkat: apartmanokban a konyhákat és az előszobákat csempézünk. Szerteágazó feladatok várnak ránk: a zalakomári bivalyrezervátum fogadóépületének tetőzetének javításával is cégünket bízták meg, s akárcsak az idén, úgy jövőre több budapesti, illetve nyugat-magyarországi munkával számolunk. Bár a téli hónapok nem a nagy megrendelésekről szólnak, a tervezést, előkészítést elkezdtük: szerintem a csapatnak jövőre minden bizonnyal több munkája lesz, mint amennyi az idén volt.

A statisztikai hivatal adatai szerint a somogyi székhelyű, legalább öt dolgozót foglalkoztató építőipari szervezetek termelési értéke januártól szeptember végéig 22 milliárd forint volt. Ez 19 százalékos volumennövekedést jelentett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Budai Ferenc, az Iposz megyei elnöke rámutatott: Somogyban bővült azok köre, akik megengedhetik maguknak a házépítést vagy a komolyabb épületfelújítást.

– Kedvező hír az építőiparnak, hogy sokan nem bankba teszik a pénzüket, hanem befektetik, s építkeznek – hangsúlyozta. – Ez pedig a helyi vállalkozások megerősödéséhez vezet, s egyúttal új munkahelyeket teremt Somogyban.