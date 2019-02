Beültek a padba a jövő hajóskapitányai

Beültek az iskolapadba a jövő hajóskapitányai, hétfőn kezdetét vette Siófokon a Balatoni Hajózási Zrt. és Siófoki Szakképzési Centrum együttműködésében indult hajózási technikus képzés.

Októberig összesen 14-en szerezhetnek oklevelet az elméleti és gyakorlati vizsgákat követően. A hallgatók többségében fiatalok, és, hogy a kivétel erősítse a szabályt, van köztük egy fiatal hölgy is, aki gyermekkori álmát váltja valóra. – Hajóvezető szeretnék lenni, lehetőleg minél előbb. Apukám is a Balatoni Hajózásnál dolgozott, egyértelmű volt, hogy én is erre a pályára szeretnék jönni. Apukám hajógépész volt, sok nyarat töltöttem vele hajón – magyarázta Nyárádi Sára, aki egyszer majd szállodahajót szeretne vezetni.

A hajósképzés ötlete egy éven belül valósággá vált, rövid idő alatt sikerült összeállítani a tananyagot, megkeresni az oktatókat illetve elvégezni az akkreditációt. Első körben érettségivel rendelkezőknek hirdették meg a lehetőséget, de a Siófoki Szakképzési Centrum tervei szerint hamarosan a végzős általános iskolások számára is megnyílik a lehetőség, hogy 5 év alatt hajós technikusként kerüljenek ki az iskolából. – Öröm látni, hogy a most indult képzésre zömében fiatalok jelentkeztek, 25 év lehet az átlagéletkor, ami azért is fontos, mert a Balatoni Hajózási Zrt-nek is célja a szakembergárda megújítása, fiatalítása és az utánpótlás biztosítása – mondta Szamosi Lóránt, a Centrum főigazgatója.

A képzés során a hallgatók testreszabott tudást kapnak majd, hiszen az oktatók között ott vannak a Bahart szakemberei. Kollár József, a társaság vezérigazgatója emellett azt hangsúlyozta, hogy nem csak tavi, hanem európai belvízi hajós ismereteket adnak át a résztvevőknek. – Remélem, hogy a jövő hajóskapitányai kezdték meg most tanulmányaikat – mondta a cégvezető azzal, hogy a hajós szakma presztízsét is szeretnék visszaállítani és megmutatni, hogy mennyire szép is hajósnak lenni.