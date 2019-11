Bevásárlás saját szatyorral, újrazsákkal

A kaposvári nagypiac vásárlói környezettudatos megoldásokkal ismerkedhettek szombaton, hiszen újrazsák és bevásárlótáska is készült pólóból. De hulladékmentesen élő anyukák mutatták be többek között, hogyan lehet kisgyermekek nevelése mellett is kevés szemetet termelni.

Egyre többen indulnak el manapság a hulladékmentesség irányába, az első lépések mindig a legnehezebbek, ehhez adtak ötleteket a kaposvári nagypiacon. A varrógépek folyamatosan zümmögtek, hiszen vászonból és régi függönyből készültek újrazsákok. – Akkor ebbe tegyem a zöldséget, de ne ebben tároljam? – érdeklődött egy férfi a varrógépeknél szorgoskodó hölgyektől. A zsákok a nejlonzacskókat hivatottak kiváltani, s különböző méretben készültek, összehúzó zsinórral, hogy a krumpli se guruljon ki belőle. – Ha eljövök a piacra, hozok magammal vászonszatyrot, vagy papírzacskót – mondta Mátyás Lászlóné. – A vászonzsákot nem ismertem, de ez egy jó ötlet. Sokan megálltak a mosható pelenkák és női intim kellékek előtt is. – Használjuk a pelenkát már régóta és teljesen jól mosható – mondta Vass Veronika. – Használat után kiöblítem, beleteszem egy vödörbe és kimosom mosógépben. Rengeteg pénzt spórolunk meg és sokkal kevesebb a hulladék is. Ezt a célt szolgálják az intim kelyhek és a mosható betétek is. – Egy nő havonta több ezer forintot intim higiénés kellékekre – mondta Wolfné Fülep Kitti. – Ezeket is meg kell szokni és egy idő után a fürdőszobai kuka feleslegessé válik. A betétek jól moshatóak hatvan fokon gépben, a kelyhet pedig akár tíz évig is lehet használni. Emellett házi készítésű tisztítószerek és szépségápolási cikkek receptjeivel is meg lehetett ismerkedni. – Mi már elsősorban a házi fogkrémet használjuk – mutatott egy kis üvegre Bauer Viktória. – Ez kókuszzsírból, szódabikarbónából, teafa- és mentaolajból van és nyírfacukrot tettem bele, azzal lehet édesíteni. A környezettudatos megoldásokat az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva ismertette meg a nagypiac a vásárlókkal. – Emellett összegyűjtjük a feleslegessé vált zöldségeket és nem kidobjuk, hanem elektromos autóval eljuttatjuk a Bőszénfai Szarvasfarmnak – mondta Bíró Éva, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője. – Ebben az időszakban sok műanyagrekesz marad, amelyeket az őstermelőinknek ajánlunk, hiszen nekik nagyon jó tároló lehetőség. A déli gyümölcsök tárolására használt farekeszeket pedig összeaprítjuk és rászorulóknak juttatjuk el.