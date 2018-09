Biztonság Hete: játékkal tettek a balesetmentes életért

Kerékpáros szlalompálya, füstsátor és „részeg” szemüveg is várta kedden a gyerekeket a kaposvári Lorántffy református iskola sportpályáin. A Biztonság Hete elnevezésű programsorozat részeként a baleset megelőzésre hívta fel a gyerekek figyelmét hat megyei szervezet.

– Jobbra, majd balra, ott egy bábu azt is került meg – irányította a megyei kormányhivatal munkatársa a bicikliző ovisokat. Egy szlalompályán mutathatták be ügyességüket.

– Azért jó ez a szlalompálya, mert megtanuljuk biciklivel hogyan kell helyesen közlekedni – mondta el Székely Blanka alsós tanuló. Egy másik sátornál pedig a gyerekek a kipróbálhatták a „részeg” szemüveget és a motorszimulátort is. De nagyon népszerű volt a rendőr motor és gépkocsi is.

– A Biztonság Hete programsorozat keretén belül az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabályok betartásával a balesetek megelőzhetőek – mondta el Vácz Edit. A Somogy Megyei Rendőr–főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető-helyettese hozzátette: nem titkolt szándékuk, hogy szeretnék, hogy már az óvodások is érdeklődve figyeljék a közlekedést.

– Az országos közút hálózaton a forgalmi rendet a Magyar Közút határozza meg, hogy milyen burkolatjelek, táblák legyenek, amelyek fontos elemei a biztonságos közlekedésnek – mondta el Németh Zsolt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója hozzátette: a útellenőrző autójukban a táblákkal ismerkedhettek meg a gyerekek. A keddi kaposvári rendezvényen hat szervezet mutatkozott be: a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, a biztosítótársaságok, a Magyar Közút megyei igazgatósága és a megyei kormányhivatal.

Ne gyújtsa, gyűjtse!

A Biztonság Hetén nemcsak a közlekedési balesetek megelőzésére fókuszálnak, hanem a háztartási balesetek megelőzésére is, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal szerint naponta 200 háztartási baleset történik, amelyekben gyakran gyerekek is érintettek.

– Ne gyújtsa, gyűjtse aktuális kampányunk keretén belül a környezettudatosságra, a megfelelő tüzelőanyag választásra hívjuk fel a figyelmet a tűzveszély elkerülésének érdekében – mondta el Kóbor Csaba megyei tűzvédelmi főfelügyelő. A tűzoltóautókon kívül a füstkamrában lufikat kellett megkeresniük a gyerekeknek és egy interaktív játék segítségével tüzet is oltottak.

– Ha valamelyik házban tűz lesz, akkor már mi ki tudunk jönni és utat mutatni másoknak – mondta el Csontos Ralf.

Javuló morál, biztonság a főszerepben

– Minden gyermekélet a világ minden kincsénél többet ér – mondta el Raczki Zoltán. Az Aegon Magyarország szakmai oktatója hozzátette: próbálják felmérni, hogyan viszonyulnak a biztonságos közlekedéshez a gyerekek, mit tudnak róla. Megemlítette: a Mabisz tapasztalatai szerint még mindig páran úgy gondolják nem kötelező a kötelező biztosítás számukra, de az utóbbi években javuló tendenciát tapasztalnak. Egyre többen kötnek cascót és vagyonbiztosítást is. Idén már második alkalommal rendezik meg a Biztonság hetét, amely az ország 25 helyszínén várja a 9-14 éves gyerekeket, hogy változatos, látványos programokon keresztül hívja fel a figyelmüket a biztonságra.