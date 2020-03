Bús a sok somogyi búfelejtőfőző idén a tavalyi adatok láttán

Hatvan százalékkal esett vissza tavaly a pálinka kereskedelmi forgalma a nép­egészségügyi termékadó (neta) bevezetésének hatására. A Magyar Pálinka Lovagrend emiatt szorgalmazná a Pénzügyminisztériumnál a pálinka általános forgalmi adójának 27 százalékról 5 százalékra csökkentését.

Szinte minden gyümölcsnek kedvezett a tavalyi időjárás, de a felét sem érték el annak a forgalomnak, amit megszoktak, panaszolta Pusztai Árpád, som-daránypusztai pálinkafőző. Szerinte a bérfőzőknek az otthoni pálinkafőzés lehetősége teszi be a kaput, mert azt sokan iparszerűen űzik.

Egyértelműen nem tett jót az ágazatnak a népegészségügyi adó (neta), de ezt a Pálinka Nemzeti Tanács már előre látta: a forgalom csökkenése miatt összességében jóval kevesebb adóbevétele lett az államnak, utalt erre Beliczay Zsolt, a zamárdi Zimek Pálinka Manufaktúra ügyvezetője.

– Vannak helyettesítő termékek: alkoholt fogyasztani nemcsak pálinkával lehet, hanem vodkával, whiskyvel és ezek előállítási költsége elmarad a pálinkáétól, mert a pálinka friss gyümölcsből készül, és a gyümölcs drága – mondta a szakértő. – A piacon ugyanakkor vannak ízesített párlatok, de ezek minősége messze elmarad a pálinkáétól, viszont olcsóbbak.

Ezek a helyettesítő termékek léptek most előrébb a piacon, mert 6-8 ezer forintot kiadni fél liter pálinkáért már kevesebb vendég akar, s 1500-1800 forintos centárakkal sem akarnak találkozni, tette hozzá.

Szerinte tisztelet a vendéglátósok között a kivételnek, aki nem adja alább, és inkább árat emel, mintsem levegye a hungarikumot jelentő pálinkát az itallapról. A prémiumminőség eddig is drága volt, s az előállítás költségének nagy részét korábban is az adók tették ki, de ezt most megfejelte a neta. A zamárdi főzőnél is éreztek visszaesést, de ahogy Beliczay Zsolt fogalmazott: előre menekülnek az értékesítésbe, s keresik a kapcsolatot azon vendéglátósokkal, akiknek fontos a balatoni érték.

Spájzoltak a főzők és a vendéglátósok

Tavaly a meggy megsínylette a nyár eleji nagy esőket, viszont barackból roskadásig termett, tavalyelőtt ellenben pont fordítva volt az egész. Ha egy gyümölcsnek jó évjárata van, akkor a pálinkafőzők igyekeznek bespájzolni belőle. Ezért jelentett kisebb terhet, hogy a négyszeresére nőtt a meggy ára 2019-ben. Ugyanilyen módon a vendéglátósok is gyűjtögettek: még 2018-ban feltöltötték a raktáraikat az akkor olcsóbb pálinkával, számítva a neta 2019-es bevezetésére.

Ezt is bekalkulálva még drasztikusabb a tavalyi forgalom visszaesése. A Zimek manufaktúránál az innovációban látják a kiutat: cigánymeggy-feketeribizli-málna háziasításukat az ország legjobb vegyespálinkájának választották.

A Magyar Pálinka Lovagrend felvetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatait is nyilvánosságra hozták: tavaly a netából származó összes bevétel közel 50 milliárd forintot tett ki, ezen belül szeszes italokból 10,6 milliárd forint, pálinkából mindössze 1,19 milliárd forint származott.