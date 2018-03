Cudar hideg, eső és hó következik

Ezt ne hagyja ki! Feldúlták Madridot a feldühödött afrikaiak (videó)

Somogy megyében, szombaton előreláthatólag erős hidegfront érkezik, élénkülő északkeleti széllel, szibériai eredetű hideg levegővel, miközben dél felől egy mediterrán ciklon húzódik fölénk. Borult lesz az ég, és esőre számíthatunk. Éjszaka az esőt havazás váltja át.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel +6,

szombat délután +9,

vasárnap reggel +1 fok körül alakul.

És ahogy később lesz:

– Vasárnap továbbra is igen nagy bizonytalansággal egyre többfelé számíthatunk többnyire kisebb havazásra. Tovább csökken a hőmérséklet.

– Hétfőn hideg, fagyos, erősen felhős időre készülhetünk, hószállingózásokkal. Sokfelé fúj élénk északi szél.

– Kedden is sok lesz a felhő, és továbbra is előfordulhatnak hószállingózások, illetve gyenge havas eső. Kissé már enyhülni kezd az idő.

– Szerdán, csütörtökön előreláthatólag naposra fordul időjárásunk, és számottevő csapadéktól nem kell tartani. Csak csütörtöktől valószínű határozottabb enyhülés, de a hét legvégéig még nem éri el a hőmérséklet az ilyenkor átlagosat.