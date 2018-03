Délelőtt ború, délután már napos időnk lehet

Megyénkben délelőtt még felhőtakaró boríthatja az eget, mely dél körül elvékonyodik. Így bizonyos helyeken még a nap is kisüthet. Kabát kell, mert meleg továbbra sem lesz.

Péntek délelőtt még zömében felhős idő várható, de észak felől vékonyodik, csökken az éjjel megnövekedett felhőzet. Délután már itt-ott felszakadozhat a felhőtakaró, kisüthet a nap, de egy-egy helyi zápor kialakulása sem kizárt. Gyenge északias szél fúj. Még mindig hűvösebb lesz, mint az évszakos átlag. Éjjel eloszlik a felhőzet a térség felett. Hajnalban még mindig lehet gyenge fagy.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek reggel -2,

péntek délután +7,

szombat reggel -1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton többnyire napos időben bízhatunk. Időnkénti felhősödések zavarhatják meg csak a napsütést. Említést érdemlő csapadék nem valószínű.

– Vasárnap már helyenként meghaladhatja a maximum hőmérséklet a +10 fokot. Délire fordul, kissé felélénkül a szél. Előreláthatólag folytatódik a zömében napos, tavaszi időjárás, mérsékelt felhősödésekkel. Éjszaka ígérkezik erősebb felhősödés dél felől.

– Hétfőn és kedden gyakoribb, tartósabban felhős és változóan napos területek, időszakok váltakozása ígérkezik. Elszórtan, időszakosan esők, záporok is kialakulhatnak, de komolyabb lehűléstől nem kell tartani.

– Szerdára egy kiterjedtebb csapadékmező érkezése valószínűsíthető némi lehűléssel. Szeles, borongós időben hevesebb záporok, kiadós esők, foltokban egy-egy zivatargóc kialakulása látszik most legvalószínűbbnek.

– Csütörtökön is még ez a ciklon alakítja előreláthatólag az időjárást, de már gyengülni látszik. (forrás: eumet.hu)