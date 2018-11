Derült, de hideg lesz a szombat Somogyban

Derült vagy gyengén felhős időre van kilátás Somogy megyében szombaton, éjszaka derült, hideg időre, gyenge fagyra és ködfoltokra készülhetünk.

– Túlnyomórészt derült vagy gyengén felhős időre van kilátás Somogy megyében, szombaton az eumet.hu szerint. A hajnali párásság, ködfelhőzet eloszlik. Mérsékelt északkeleti szél és hideg idő valószínű. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka derült, hideg időre, gyenge fagyra és ködfoltokra készülhetünk.

A hőmérséklet átlaga

szombat reggel -1 fok

szombat délután 7 fok

vasárnap reggel -3 fok

A folytatás

Vasárnap előreláthatólag gyenge légmozgás várható, így növekszik a ködhajlam, de estig frontfelhőzet nem lesz felettünk. A ködfoltok vékonyodását, eltűnését követően ismét napsütés a valószínűbb. Este, észak felől erős felhősödés kezdődik. Éjjel hószállingózás is lehet. Hétfőtől változékonyabbra fordul időjárásunk. Hétfőn erősen felhős, borongós időben, elszórtan előfordulhat hószállingózás, jelentéktelen havas eső, eső.

Kedden mediterrán ciklon, és kiterjedtebb csapadékmező érkezhet dél felől, de ennek halmazállapota többnyire esőnek ígérkezik. Szerdán még igen nagy bizonytalansággal, havazásra, erős északnyugati szélre, hidegre készülhetünk.

Orvosmeteorológia

Szombaton is marad a frontmentes idő, de a magasban beáramló hidegebb levegő miatt továbbra is jelentkezhetnek hidegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, görcsös panaszok. A több helyen fagyos, helyenként nyirkos reggelen felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak. A szeles időben egyeseknél ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a sok napsütés jótékony hatással lesz közérzetünkre, érdemes lesz egy séta erejéig kimozdulni a szabadba. A hidegebbre forduló időben viszont nagy lesz a megfázásveszély, öltözzünk melegen, rétegesen! Növeljük a C-vitamin bevitelt, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Szombaton helyenként nyugaton, északnyugaton okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat a reggeli pára, köd. Napközben többnyire napos időre, száraz utakra számíthatunk, érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A többfelé élénk északkeleti szélben csökkenhet a járművek menetstabilitása. (forrás: Időkép)

