Dőlt írás a kaposvári pedagógus tollából

A kaposvári Hevérné Kanyó Andrea mesterpedagógus a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Than Fivérek Értelmiségi Kör Oktatói–Kutatói Szakcsoportja meghívására járt az óbecsei iskolában.

– Tavaly anyanyelvi könyvet mutattam be nekik, most pedig a dőlt írást tanultuk – mondta el Hevérné Kanyó Andrea. A kaposvári mesterpedagógus a napokban érkezett meg Óbecséről, ahol az enyhén jobbra dőlő írástanítás módszertanát tanította az iskolásoknak és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak. Hevérné Kanyó Andrea hozzátette: az előadás elméleti és gyakorlati részekből állt, minek során kipróbálhatták a résztvevők az íráselemek alkalmazását, elsajátíthatták a vonalrendszer rejtélyeit és megtudhatták, hogy dédapáink is ezzel módszerrel tanultak írni. Az óbecsei Sever Durkić Általános Iskola harmadik osztályos tanulóinak magyar nyelvi játékórát mutatott be. A gyerekek a szólások és közmondások kiegészítésével, a szódominó helyes megfejtésével és a kombinált feladatlapok megoldásával foglalkozhattak.

– Nagyon fontosnak tartják az ottani magyar hallgatók, hogy a gyerekek eredményes íráshasználattal rendelkezzenek, holott nem tanítják a felsőoktatásban kint a dőlt írást – jegyezte meg a kaposvári mester pedagógus. Hozzátette: a tizenhárom tanulónak 95 darab gyermekkönyvet vitt ajándékba, amelyet közösen a Gyakorló pedagógusaival gyűjtöttek össze.

– Nagyon jól éreztem magam, nagy öröm volt a lelkes magyar gyerekeket tanítani – jegyezte meg Hevérné Kanyó Andrea.