E-napló: akad olyan szülő, akinek fel van adva a lecke

Papíralapú helyett elektronikus napló, üzenőfüzet helyett Facebook-csoport – alaposan megváltoztatta a szülői szokásokat Kaposváron és több somogyi faluban az egy éve bevezetett iskolai e-napló. Azokat a szülőket is rákényszeríti az internet használatára, akik eddig csak tisztes távolból figyelték a digitalizációt.

Találtunk olyan kaposvári családot, ahol a felső tagozatos gyerek kezeli az e-naplót, mivel egyik szülő sem ért a számítógéphez. Olyan családdal is beszéltünk, ahol apa és anya más országban dolgozik, és a nagyszülők nevelik a gyerekeket. – A mi nagymamánk nem az a „kattints nagyi” típus, számára komoly kihívás az e-napló használata – mondták el a szülők. Egy gyermekét egyedül nevelő nő azt mondta: sosem tudott igazán megbarátkozni a számítógéppel, ezért náluk a testvére figyeli a gyerek osztályzatait és az iskola üzeneteit.

– Sem én, sem a feleségem nem voltunk fent korábban a Facebookon. Ez a fajta kapcsolattartás nem igazán vonzó számunkra. Ha azonban tájékozódni akarunk a gyerekünk és az osztálya mindennapjairól, akkor rákényszerülünk – mondta el a kaposvári Horváth Gábor.

– A szülők egy része nem szereti az e-naplót – hangsúlyozta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. – Van, aki nem akarja vagy nem tudja használni a rendszert, azonban vannak olyan szülők is, akik adatot töltenek fel az e-naplóba és kéréseiket, hivatalos irataikat is ezen keresztül továbbítják nekünk. Az ellenőrzőket éppen ezért nem szüntettük meg, ragaszkodtunk a papír alapú dokumentumhoz. A Kodály-iskolához tartozó mindegyik intézményben megmaradt az ellenőrző – tette hozzá a főigazgató.

Facebook-suli

A pedagógusok most már egyre gyakorlottabban használják az e-naplót a falusi iskolákban is. A rendszert megszokták és át is álltak teljesen a digitális „könyvelésre”. Tóthné Bali Klára, a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta: náluk a szülők is megbarátkoztak az elektronikus naplóval, az aktivitásuk azonban nagyon különböző, ugyanúgy mint a hagyományos naplónál vagy ellenőrzőnél. Akik jelezték az iskolának, hogy technikai okok miatt nem tudják követni az e-naplót, azoknak havonta nyomtatásban átadnak egy értesítőt. Ezzel a lehetőséggel azonban csak kevesen élnek. A közösségi oldalt is rendszeresen használja az iskola. Minden osztálynak van egy zárt közösségi csoportja a Facebookon, ahol a szülők közvetlenül, gyors információt kapnak a programokról, eseményekről, az egész osztályt érintő ügyekről – fogalmazott az igazgató.