Egymást érték a programok a Balaton környékén

Jégpálya, artistabemutató, disznóvágás és betlehemi ünnepség várta hétvégén a Balatonra látogatókat. A tó parti programok mindegyikére több százan voltak kíváncsiak.

Mintegy ötszáz négyzetméteren élvezhetik a balatonboglári műjégpályát a téli sportok szerelmesei. A Balaton legszebb fekvésű sportpályája az elmúlt napokban nyitotta meg kapuit a kikötő melletti parkolóban, közvetlenül a vízpart mellett. A pálya üzemeltetője, Vécsei Mihály kiemelte: hatalmas felületű jégpáncél korcsolyázásra és jégkorongozásra is kiválóan alkalmas. – Komoly infrastruktúrát alakítottunk ki – fogalmazott. – A pálya mellett mosdó, büfé, melegedő és kölcsönző is várja a látogatókat. Összesen hatvan korcsolyát tudunk bérbe adni. Még csak pár napja vagyunk nyitva, de máris óriási volt az érdeklődés, csaknem ezer ember merészkedett a jégre. Jöttek Budapestről, Vácról és Székesfehérvárról is. A látogatók többsége gyerek, egyharmada pedig felnőtt.

– Számos programmal várjuk az embereket – folytatta Vécsei Mihály. – Az idén megrendezzük a Balaton első amatőr jégkorong bajnokságát, aztán Ki a legény a jégen elnevezésű családi vetélkedőt, de jégdiszkóval is várjuk az érdeklődők és sok más egyéb meglepetéssel is készülünk. Ez az első év, hogy felállítottuk Bogláron a jégpályát. Amennyiben sikeres szezont zárunk, akkor jövőre az egész kikötő parkolóból műjégpályát alakítunk ki lelátóval, így mintegy ezer négyzetméternyi felületen lehet majd űzni a téli sportokat. Bízunk benne, hogy az időjárás úgy engedi, hogy március tizenötig nyitva lehetünk – tette hozzá.

Szőlőskislakon is a mozgásé volt a főszerep. A településen a helyi artistaiskola növendékei kápráztatták el a közönséget egy látványos bemutatóval. Az intézmény ugyanis idén ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját. Latrompette Matild, a Szőlőskislaki Artista Iskola művészeti vezetője kiemelte: egy évtizeddel ezelőtt azért karolta fel a fiatalokat, mert a gyerekek egy része az utcán lábtengózott, másik fele pedig unatkozott.

Kezdetben kilenc fiatal sajátította el az artista mutatványok alapjait, de ők már nem tagjai a csoportnak. A jelenlegi gyerekek három és tizennégy év közöttiek, de egy gimnazista fiatal is edz a csapattal. Latrompette Matild hozzátette: diaboloval, amerikai rolóval, egykerekűzéssel és látványos led show-val kápráztatták el hétvégén a közönséget. Emellett egy kiállítást is rendeztek, amely az elmúlt egy évtizedet mutatta be. Balatonszemesen hagyományos disznótorral várták az érdeklődőket. Az ételeket közösen készítették el a részvevők, majd a művelődési ház mögötti kemencében sütötték meg a finomságokat.

Rászorulókat támogatnak az ételadományokból

Harmadik alkalommal szervezte meg a Balatonlelle-Kishegyi Lovas Klub Egyesület a betlehemes ünnepséget. Az eseményen a Lelle Néptáncegyüttes és Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület szórakoztatta a közönséget. A rendezvényről idén sem hiányozhatott a jótékonykodás. Az egyik étterem tulajdonosa, Nagy Csaba száz adag ételt ajánlott fel a Vöröskeresztnek, a szervezet pedig a bevételből a rászorulókat támogatja majd. Szabó Lajosné, a lovas egyesület vezetője elmondta: a birtokukon felállított betlehemet január közepéig lehet megtekinteni.