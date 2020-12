Elégedettek, de még nem dőlhetnek hátra az ápolók

Az ápolók az elmúlt napokban kapták kézhez húsz százalékkal megemelt fizetésüket. Az általunk megkérdezettek örülnek, de mégsem teljesen elégedettek.

Már több mint negyven éve, 1979 júliusa óta dolgozik az egészségügyben Kővári Tiborné. A barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ röntgenasszisztense az elmúlt havi béréhez képest 35 ezer forinttal kapott többet. A fizetése szerint „E” kategóriába tartozó asszony a mostani emelésnek köszönhetően 263 ezer forintot vihet haza.

– Nyugdíj előtt minden forintnak örülök – mondta Kővári Tiborné. – Kicsit azonban csalódott is vagyok, hiszen húsz százalékra számítottam, de az én számításaim szerint ez valójában tizenhat és fél százalékos emelés. Ha az inflációt is figyelembe veszem, akkor ez nem olyan sok pénz, összességében azonban boldog vagyok, hiszen többet kapok – tette hozzá.

Fodor-Gyócsi Hajnalka, a Nagyatádi Kórház aneszteziológiai szakasszisztense elmondta, örül a béremelésnek, szerinte azonban a szakdolgozókat sokkal jobban meg kellene becsülni. – Az emelés nem arányos az orvosokéval – mondta. – Ha azt nézem, hogy a miénkhez képest az orvosoknak ténylegesen mennyit ígértek, akkor ez köszönőviszonyban sincs egymással – fogalmazott a szak­asszisztens. Fodor-Gyócsi Hajnalka húsz éve van a pályán, a jelenlegi alapbére bruttó 322 ezer 171 forint. A január elsejei alapilletményéhez viszonyítva bruttó 45 ezer 630 forinttal nőtt a fizetése. Hozzátette; általában 10-11 napra készenléti pótlékot is kap, ez attól függ, hányszor hívják be, de ágy melletti pótlékot is fizetnek neki.

Szabó Gyuláné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) somogyi területi elnöke elmondta; a szakdolgozókat a végzettségük alapján „D”, „E” és „F” kategóriába lehet sorolni, akiknek január elsejéhez képest 35 ezer 970 és 74 ezer 560 forint közötti összeggel változott a bére.

Manapság kevesen tanulnak ápolónak

– Évek óta emelkedik a szakdolgozók fizetése – hangsúlyozta Szabó Gyuláné, a MESZK Somogy Megyei területi elnöke. – Négy évvel ezelőtt 26 és fél százalékkal, 2017-ben tizenkettővel, 2018-ban és 2019-ben nyolccal, idén év elején tizennéggyel, novemberben pedig húsz százalékkal többet vittek haza az ápolók. Ez a 2016 előttihez képest csaknem száz százalékos emelkedés. Ezek a fizetések még nem olyan magasak, amiért nyugodtan hátradőlhetünk, azzal viszont elégedettek vagyunk, hogy amit kiharcoltunk, azt meg is kaptuk – fogalmazott a MESZK Somogy Megyei területi elnöke, azonban hozzátette: ennek ellenére vannak pályaelhagyók és kevesen tanulnak ápolónak is.