Emelkedett a fizetési meghagyások száma

Több mint hat százalékkal emelkedett a fizetési meghagyásos eljárások száma tavaly Magyarországon. Az esetek 88 százaléka néhány héten belül sikerrel végződött. – Somogy megyében is emelkedett a fizetési meghagyásos eljárások száma – felelte kérdésünkre Csillag Attila kaposvári közjegyző, aki szerint a fizetési meghagyás a lejárt pénzkövetelések érvényesítésének legegyszerűbb módja. – Az eljárás legfőbb előnye a gyorsaság. A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül, elektronikus úton beadott kérelem esetén három munkanapon belül papír alapon bocsátja ki. A közjegyző ezt postai úton kézbesíti, és felhívja a kötelezettet, hogy tartozását az átvételtől számított 15 napon belül fizesse meg. Így a jogosult akár egy hónapon belül hozzájuthat az összeghez. A módszer további előnye az egyszerűség, mivel egy formanyomtatvány kitöltésével megindítható az eljárás, nem kell bizonyítékokat becsatolni. A behajtásra váró tartozások összege általában néhány ezer és tízmillió forint között mozog. A magánszemélyek egyelőre csekély mértékben aktívak az országos kamara szerint, aminek az okát abban látják, hogy még kevesen tudják: a lejárt tartozás vagy károkozás esetén a fizetési meghagyásos eljárás a legegyszerűbb módja a pénzkövetelés pereskedés nélküli érvényesítésének. Azonban Csillag Attila szerint Somogyban már a hitelező magánszemélyek is egyre növekvő számban alkalmazzák a fizetési meghagyást. Akkor lehet sikeres egy fizetési meghagyásos ügy, ha az adós elismerte tartozását, vagy nem élt ellentmondással, így a meghagyás jogerőre emelkedett. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adataiból. A kamara eddig több mint 559 ezer fizetési meghagyásos kérelmet regisztrált, amelyek döntő többségét cégek, követeléskezelők, közszolgáltatást végző társaságok, például tömegközlekedési és közműcégek, valamint mobilszolgáltatók kezdeményeztek. A nyilvántartás szerint a fizetési meghagyásos eljárások kétharmada elmaradt rezsidíjak és kifizetetlen telefonszámlák miatt indult, de ezek mellett akadtak parkolási bírságok, bliccelések miatt induló ügyek. Újabban a hitelkártya-tartozások háttérbe szorultak, de olyan előfordult, hogy a szerzői jog megsértésével kapcsolatban is fizetési meghagyásos eljárás indult, például a nyilvános helyeken jogosulatlanul lejátszott zeneszámok miatt. Harmincmillió felett perelni kell Az új szabályok szerint az idén január elsejétől 3 millió forintnál kisebb összegű pénztartozás esetén perindítás helyett közjegyző bocsáthat ki fizetési meghagyást. 3 és 30 millió forint közötti követelés esetén választani lehet a fizetési meghagyás és a per között. 30 millió forint feletti követelést azonban csak bírósági úton lehet érvényesíteni. A MOKK adatai alapján a beérkező eljárások döntő részét, csaknem 550 ezer kérelmet már elektronikusan nyújtották be hozzájuk.