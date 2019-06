Épül-szépül a part, hamarosan zárulnak a beruházások

Javában zajlik a balatoni szabadstrandok fejlesztése, sok helyen sétányt alakítanak, sportpályák készülnek. A kivitelezők folyamatosan dolgoznak, a strandolók pedig bosszankodnak, mert a fürdőhelyek még sokkal inkább hasonlítanak építési területre, mint pihenőövezetre.

Tizenegy strand van Fonyódon, közülük öt korszerűsítésére nyertek állami támogatást. A szezon kezdetén persze nem mindenki örül a munkásoknak. – A legtöbb probléma az Árpád parttal van – mondta Hidvégi József polgármester. – Ez egy több mint tíz méter széles és 1,2 kilométer hosszú partszakasz, de a két-két végén maximum 200 métert kell még menni és másik strandra érnek a vendégek. A májusi esőzések és az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt nem tudtak úgy haladni a munkálatokkal, ahogyan azt szerették volna. A már említett Árpád parton most is vízben dolgoznak a szakemberek, de a munkákat el kell végezni.

– Kérjük az ingatlantulajdonosok türelmét, mert a következő időszakban egy sokkal kulturáltabb és szebb strandot kapnak – húzta alá a városvezető. – Emlékezzünk csak a Panoráma strand építésére, ahol ugyanezek a gondok voltak. Azóta pedig mindenki örül neki és kétszer annyian járnak oda.

Fonyódon egyes elemek kivitelezésére július 15-ig kapott haladékot az önkormányzat, a strandok pedig június 15-vel nyitnak. Erre az időpontra kerülnek be a lépcsők is maradéktalanul a vízbe.

Balatonszárszó is nyert támogatást szabadstrandja felújítására, ott emellett még a fizetős strandon is zajlanak a munkálatok. – Így még nem jártunk, hogy egy 150 milliós munkára gyakorlatilag három hetünk van – mondta Dorogi Sándor polgármester. – Többféle szakmunkát kell elvégezni, hatalmas feladat ez. A közbeszerzést is sokáig húzódott, a hónap végére pedig már be kellene fejezni a munkát. Mindkét szabadstrandon rendkívül nagy már a forgalom, tele vannak a szállodák, a turisták meg csak ámulnak-bámulnak, hogy úgy kell átugrálni az építési területeket. Azért bizakodunk, hogy elkészül hónap végére és július augusztusban már nem lesznek fennakadások.

Dorogi Sándor mégis úgy véli, vétek lett volna kihagyni a lehetőséget, hiszen a vendégek száma megnőtt, új szállodák nyílnak és nagyon népszerűek a szárszói gyerektáborok is. A vendégeknek pedig minőségi szolgáltatások kellenek.

Nem jó, de nem is tragikus a helyzet

Kevés volt az idő a nyári szezon előtt, 30-40 százalékos a beruházás készültsége Balatonlellén. – Nem a legjobban állunk – mondta Kenéz István balatonlellei polgármester. – A legnagyobb problémát a sétány kivitelezése jelenti, mert ott ki tulajdonképpen a strandolók között kell dolgozni. Ha a szemeteskukákat, lejárókat később helyezzük ki, az nem akkora gond. A vizesblokkok elkészítése is még folyamatban van, ám ezzel sietni kell, mert június 29-e a strandnyitás, ahhoz pedig szükségesek működő vizesblokkok.

– Vannak, akik tolerálják a dolgokat, s van aki nem – foglalta össze a strandolók és az ingatlantulajdonosok hozzáállását a városvezető. – De tudomásul kell venni azt, hogy bármennyire is nem tetszik, ez a beruházás mindannyiunk hasznát szolgálja.