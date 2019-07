Fonyódon pálinkázott Mr. President 

Újra hatalmasat szólt a Retro Balaton fesztivál. Pénteken telt ház mellett lépett fel a világsztár előadó, szombaton pedig a vihar ellenére is sokan buliztak Fonyódon.

Kisgyermekes családok, harmincasok, negyvenesek, ötvenesek, de még hatvanasok is jegyet váltottak a Balaton-part legnagyobb retro bulijára, a fonyódi Retro Balaton fesztiválra. Voltak, akik azért jöttek el, hogy egykori kedvenceikkel bulizzanak újra, s olyanok is, akik gyerekeiknek szerették volna megmutatni egykor mi fán termett a diszkó.

Ebből kaphattak bőséges ízelítőt a résztvevők, hiszen a szombati program előbb Peat Junior szettjével kezdődött, majd Krisz Rudi érzelmes dalait harsogta az egyre méretesebbre duzzadt közönség. Mire a háromfősre apadt Shygys színpadra lépett, már a tetőfokára hágott a hangulat. A rajongók egy emberként énekelték a fiúkkal a legnagyobb slágereiket, mint a Hello, a Vágyom rád, vagy a Nem a te hibád.

A Kozmix követte a fiúbandát a színpadon, akik tovább fokozták a hangulatot pörgős slágereikkel. Így többek között felcsendült a fonyódi éjszakában a Holnapután, a Dédapám és persze a Kozmix a házban.

Egy hatalmas sikítás mellett lépett színpadra Lay Zee, vagyis a Mr. President. A német sztár a Coco Jamboval kezdte előadását, de elhangzott az I give you my heart és a Happy people is. Mr. President nem tétlenkedett néhány dal előadása után a rajongók előtt termett, ahol némi pálinkával hűsített a forró fonyódi éjszakában. – Bevallom eléggé égetett – mondta el a koncert után kérdésünkre Lay Zee. – Nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan szeretnek és még húsz év után is szeretik a dalaimat.

Lay Zee a fellépés után hosszú percekig időzött a színpad előtt, ahol nagyon közvetlenül köszöntötte a rajongókat és persze készültek a közös fotók is.

Az első napot a Soho Party egykori énekesnőjének, Betty Lovenak koncertje zárta, mely méltó megkoronázása volt egy remek estének.

A második nap már nem indult zökkenőmentesen, hiszen ahogyan arra az előrejelzések alapján számítani lehetett gyülekezni kezdtek a viharfelhők Fonyód felett is szombat este. A Happy Gang slágereket még szárazon élvezhette a közönség, de az UFO koncertjét két perccel befejezés előtt félbe kellett szakítani a lecsapó vihar miatt. A szervezők közel fél órás kényszerszünet után indították újra a bulit, s az igazán kemény mag ez idő alatt sem unatkozott. A helyszínen felállított rendezvénysátrakban zengett az Éjjel soha nem érhet véget, jól folyó balatonlellei borok társaságában.

A csepergő esőben és sárban folytatódó buliban volt, aki félmeztelenre vetkőzve tombolt tovább, s olyan is a tetőtől talpig esőkabátban csapatott, no meg persze feltűnt egy kockás plédbe burkolózott házaspár is az első sorban. A Splash zenekar az időjárás viszontagságait feledtetni tudta azokkal, akik kitartottak, hiszen olyan dalokat énekeltek együtt az előadókkal, mint a Tedd fel a kezed, Lázad a szívem vagy – az időjárással harmonizáló – Húzz magadhoz, ha fázol. – Hihetetlen, hogy ilyen sokan maradtak és végigbulizták a koncertünket – mondta a csapat frontembere Balázs, lapunknak. – A Tedd fel a kezed húsz éve írtam és még ma is imádják. Ezt nem is gondoltam volna akkoriban.

A Splash új énekesnővel egészült ki, Balogh Eszter személyében, aki hazai pályán mutatkozott be. – Itt nőttem fel Somogy megyében – mondta a fiatal énekesnő. – Nagyszerű érzés itt Fonyódon fellépni, mert tulajdonképpen – habár somogyudvarhelyi vagyok – itt otthon vagyok.

A Splasht Kozsó és az Ámokfutók váltották a színpadon, a szomorú szamuráj a koncert egy jelentős részét a kislétszámúra csökkent tömegben töltötte a színpad előtt. Az Ámokfutók frontemberével együtt énekelték a rajongók a Ne sírjt, a Hold dalát, de elhangzott a Bújj mellém, a Szomorú szamuráj és persze a Meghalok egy csókodért.

A sort Náksi Attila zárta, közismert Soho Party számokkal, mint a Gyere és táncolj, vagy a Szállj. A parti azonban szombaton már nem tartott sokáig, hiszen az eső nem volt kegyes a bulizókhoz.