Gombás, kukoricás hurka-romantika Szennán

Gombás, kukoricás és zsemlés hurka is készült a szennai hurkafesztiválon, amely mostanra kinőtte magát. Már nemcsak a disznólkodásról szól a rendezvény, hanem igazi kulináris kavalkád is.

Már kora reggel üstbe kerültek az isteni hurkák összetevői, délelőttre pedig belengte a hurkafesztiválnak helyet adó sportcsarnok udvarát az abalé illata. Tizenkét csapat tüsténkedett a standoknál, s 1,4 kilométernyi belet töltöttek meg. A töltelékhez három mázsa húst és két mázsa rizst használtak fel, s hurkák mellett kolbászok is készültek az ügyes kezű csapatoknál.

A Somogyi Betyárok rendszeres résztvevői a szennai hurkafesztiválnak, ők a hagyományos ízekre esküsznek. – Véres-húsos betyárhurkát készítünk – mondta Meiszterics László, aki szakértő kezekkel tekerte a töltőt. – Mi mindig pikánsabbra készítjük, mint a többiek: majoránna, bors és csípőspaprika kell bele. Az is fontos, hogy jók legyenek a csapattagok, én szerencsére profikkal dolgozom.

A kadarkúti különítmény a hagyományos véres-rizses hurka mellé egy kis csavart is tett a receptbe. – Zsemlés hurkát is készítünk – mondta Karsai József polgármester. – Ez egy helyi recept, ehhez a zsemlét kockákra kell vágni és megpirítani. Azután hozzáadni a péppé dolgozott sertésvért abalével, hagymával és a ledarált fejhúst. Eztán jöhetnek a belsőségek és a szalonna, ha összeállt a töltelék mehet is a bélbe.

A gadányiak különlegessége a kukoricás májas hurka volt. – Valamikor régen a szegény ember eledele volt a kukorica és azzal töltötték a hurkát is – mondta Ősz János polgármester. – Ezt a hagyományt igyekszünk életben tartani, ha bármilyen verseny van, mi használjuk a kukoricát.

A disznóvágások mára már ritkábbá váltak falun is, mondták a résztvevők. Szennán is egyre kevesebbszer töri meg disznóvisítás és perzselő hangja a téli hajnalokat. – Egy-két család van már csak, aki sertést tart – mondta Salamon Gyula. – De nekünk itt a hurkafesztivál, ahol újra lehet élni a disznóvágások hangulatát, amikor barátok, komák összejöttek.

Ezért is élesztették újra tizenkét évvel ezelőtt a rendezvényt, tette hozzá. – Volt egy fesztivál, aztán végeszakadt – mondta Salamon Gyula. – Amikor polgármester lettem újra elindítottuk, mert fontos a hagyományok ápolása és a hurka egy olyan egyszerű, népi étel, amelyet sokféleképpen el lehet készíteni.

A fesztivál népszerűsége pedig töretlen, hiszen évről évre többen látogatnak ki. Sőt most már nem csak a hurkáról szól a rendezvény, hiszen mellette sertéshúsból készült füstölt finomságok is kaphatóak az őstermelők standjainál. Ahonnan nem hiányozhatott a forralt bor és a házi rétes sem.

