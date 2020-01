Háború és szellemi harc folyik

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége az év első rendezvényét tartotta szerdán, amelyre meghívták Varga László megyéspüspököt is.

– Kegyelemben gazdag évet kívánok – köszöntötte a hallgatóságot Csillag Gusztáv, az idén 28 éves KÉSZ kaposvári csoportjának elnöke. A Püspöki Székház zsúfolásig megtelt nagytermében elsőként Babits Mihály: Jónás Könyve című művét Hunyadkürti György színűvész, Jászai Mari-díjas és érdemes művész adta elő. Varga László megyéspüspök előadásában a világban zajló szellemi küzdelemről szólt. Azt mondta: háború van. A tőkés társaságok és a bankszektor háborúja a világuralom megszerzéséért, ez a kettő szorosan összefonódik. Rámutatott: embereik beépülnek a kormányokba, a vezető pozíciókba.

Nekik nem egyes országok kellenek, hanem a világ feletti irányítás, az energiahordozók és a vízkészlet feletti ellenőrzés megszerzése. Csak így tudják növelni a profitot és eladni az áruikat. Terveikkel szemben a legnagyobb akadály az egyistenhívő vallások: a zsidó, a keresztény és az iszlám erkölcsi rendje valamint a nemzeti gondolkodás értékrendje. Varga László szerint ezzel is indokolható a fékevesztett keresztényüldözés, a zsidóság elleni támadások, az iszlám világ országai közötti káosz fenntartása háborúk kirobbantásával és a nemzetállamok elleni küzdelem az EU-ban. Arról is szólt: nemcsak háború van, hanem szellemi harc is.

A KÉSZ-találkozóra meghívták a Katolikus Gimnázium új vezetőit. Varga Bálint igazgató kiemelte: munkájuk során az intézmény nevében szereplő két szóra – katolikus, iskola – összpontosítanak. A katolikus iskolába 634 gyermek jár, s az igazgató két új helyettese, Patakné Battyányi Mónika és Vég József.