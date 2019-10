Három fogásos ebéddel készülnek a közétkeztetési versenyre

Somogy Harminckilenc csapat, köztük két kaposvári jutott a közétkeztetési szakácsverseny elődöntőjébe.

Tradicionális hazai nyári ízeket képviselő, a közétkeztetésben is elkészíthető, felnőtteknek szánt, három fogásos ebéd megtervezése és tálalása a modern gasztronómia jegyében: ezt a feladatot kell teljesíteniük a versenyzőknek. A netto nyersanyagköltséget adagonként 550 forintban állapították meg. A hétvégén zajlott le az első forduló, a következő november 9-10-én lesz. Somogyból két csoport bizonyíthatja rátermettségét: a Menzaminta Magyarország Kft. Petőfi reménységei névvel indított csapatot, míg a Konyhaüzemeltetési Kft. Zrínyi harcosai elnevezéssel, utóbbi a novemberi elődöntőn vesz részt.

– Tejszínes sárgadinnye-krémleves, szalonnában sült harcsa lecsóágyon, juhtúrós galuskával és tejbegrízhab eper variációkkal: a Petőfi reménységei csapata ezt a menüt készítette el az októberi elődöntőn – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatójából.

Azt is közölték: a zsűri az első, selejtező szakaszban négy kritérium alapján értékelte és pontozta a nevezéseket. Az összetétel mellett fontos az is, hogy a hazai, nyári, friss alapanyagokkal készült három fogásos menü biztosítsa a kiegyensúlyozott táplálkozást. Megfelelő arányban tartalmazzon vitaminokat, szénhidrátot, fehérjét, zsírokat, ballaszt anyagokat, s színében, és ízében is harmonikus legyen, ugyanakkor könnyen emészthető.