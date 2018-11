Hetven diák alkotta meg, mit jelent a jó

A Kodály-iskolában állították ki az elkészült műveket, melyet a LIONS Club tagjai és hozzáértő zsűri pontozott. Az első helyezett Laky Lilla, a második Kimmel Liliána, a harmadik Magyaros Eszter lett.

Hetven iskolás nevezett a LIONS Club Jót tenni jó című rajzpályázatára. A nemzetközi jótékonysági szervezet a világ számos pontján segít az elesetteken, ezért is választották ezt a szlogent a verseny címének.

– Sok mindent ábrázoltak a fiatalok a témán belül – mondta Kerekesné Pytel Anna, a LIONS Club tagja. – A fiatalok többféle technikát alkalmaztak, volt aki mozaikokból rakta ki azt, amint éppen egy kisgyerek segít át egy idős embert az utcán. Olyan alkotás is készült, amikor valaki egy elesett embernek segít.

A Kodály-iskolában állították ki az elkészült műveket, melyet a LIONS Club tagjai és hozzáértő zsűri pontozott. Az első helyezett Laky Lilla, a második Kimmel Liliána, a harmadik pedig Magyaros Eszter lett. Különdíjat Őszi Nóra, Máté Nikolett és Herczeg Barbara kapott, a közönség díjat pedig Hanzli Emese Viktória érdemelte ki.

A győztes, valamint a közönségdíjas alkotást hamarosan Budapesten is kiállítják az országos versenyen. Akinek a műve a fővárosban is sikert ér el, annak munkája a nemzetközi LIONS Clubos versenyre is kikerülhet. A kaposvári megméretés legjobbjai számos ajándékkal gazdagodtak, az iskolások könyveket, puzzle-t és édességet is kaptak.