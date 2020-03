Hírek röviden: egyre többen veszik komolyan a fertőzésveszélyt

A járvány új szakaszba lépett. Az egyedi megbetegedések után a csoportos megbetegedések lesznek a jellemzőek. Így továbbra is szükséges betartani minden óvintézkedést.

A mozgóbolt jár azokon zsáktelepüléseken, ahol nincs már élelmiszerüzlet, jó nagy kört tesz meg a megyében. Délelőtt Orci és Zimány van soron, délután Somogyacsa, Bonnya, Fiad, Répáspuszta, mindenütt számítanak az árura.

Pálinkával a vírus ellen

Külsőleg kiváló vírusölő hatású a 80 százalék feletti alkohol tartalmú, hígítatlan nyers pálinka, tette közzé Gyenesei István, megyei önkormányzati képviselő az internetes bejegyzésében. A volt miniszter szerint ugyanez áll az emberi fogyasztásra nem alkalmas, 90 százalék feletti alkoholt tartalmazó előpárlatra is. Otthon napok óta 87 százalékos nyers alma párlattal fertőtlenítik a kezüket, a cipőket, a kilincseket, a kulcsokat, a mobiltelefonokat és a pénztárcát. Csak egy porlasztó üvegecskét kellett hozzá venni. Alapanyagból akad bőven a neves pálinkafőzdében, ebből ajánlanak fel a készlet határáig most ellenszolgáltatás nélkül azoknak, akik erre igényt tartanak. A többszörös díjnyertes Gyenesei Pálinkárium felhívja az ország 26 ezer magánfőzőjének figyelmét arra, hogy magas alkoholtartalmú készleteikkel ellenszolgáltatás nélkül segítsék a környezetükben élőket. Egyben felhívják a figyelmét a pálinkafőzőknek, hogy gondolják végig, hogy hol és miként tudnak segíteni elfekvő készleteik mobilizálásával, mert ezzel példát mutathatnak.

Csurgó

Füstös János, Csurgó polgármestere tájékoztatta a helyieket a védőnői tanácsadások és családlátogatások rendjének módosulásáról.

Tanácsadásra csak előre egyeztetett időpontban lehet jönni.

Azon önkéntesek segítségét várja Kaposvár Önkormányzata, akik még nem múltak el 50 évesek és szívesen gondoskodnának idős kaposvári társaikról.

Bezártak a termál és gyógyfürdők Somogy megyében. A marcali fürdő kedd délelőtt bezárt a vendégek előtt, ugyancsak reggeltől zárta be kapuit a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ. Bezárt a siófoki Galerius Fürdő, ahogyan a Csisztafürdő sem nyitott ki, de a Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő és ahogyan megírtuk korábban, a kaposvári Virágfürdő is zárva tart, csak a gyógyrészleg nyitott korlátozottan. Az Igali Gyógyfürdő szolgáltatásai még kedden is elérhetőek voltak. Csokonyavisontán is gyógyulhatnak a vízben a betérők. Szigorították a higiéniai szabályokat és csak az dolgozik, akinek nagyon muszáj.

A művészi és alkotói munka folyik tovább a Csiky Gergely Színházban.

A március 20-án tartandó Csehov Meggyeskert című bemutatót online, élő-videó formájában (stream-ben) nézhetjük majd a Csiky Gergely Színház online felületein.

Csurgó

Füstös János, Csurgó Város polgármestere sajtótájékoztató keretében számolt be Csurgó Város Önkormányzatának a koronavírus megakadályozása érdekében tett intézkedéseiről.

Csurgón jelenleg hárman vannak karanténban.

Barcs

Elmarad a képviselő-testület ülése Barcson.

Mivel nem volt halaszthatatlan döntés napirenden, ezért a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad a munkaterv szerinti ülés.

Witzmann Mihály arra kér mindenkit, hogy aki csak teheti, maradjon otthon.

A bajban összefogni és segíteni kell, mindenkinek a lehetőségei szerint! Ennek egy újabb, nemes példája Kele Sándor (Sanyi Sarok) siófoki vendéglátós vállalkozó felajánlása is. Mindannyian tudjuk, hogy a kialakult helyzetben a Siófoki Kórház dolgozóinak az eddigieknél is hangsúlyosabb helytállásra és erőfeszítésekre lesz szükségük. Erről folytatott beszélgetésünk kapcsán Kele Sándor úr úgy döntött, hogy mától kezdve egy héten át szendvicsek elkészítésével és kiszállításával szeretné segíteni a kórházi dolgozókat. Köszönet érte!

Ezen kívül dr. Inczeffy István főigazgató úr arról tájékoztatott, hogy a mai napon a Kórház újabb, jelentős mennyiségű védőfelszereléseket kap az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól.

Sajnos a tegnap esti állapotok alapján már 100 felett van a hatósági karanténban lévő személyek száma a Siófoki és a Tabi járás területén.

Kérem, hogy aki csak teheti MARADJON OTTHON!!! Vigyázzunk egymásra!

A néhány napja kihirdetett 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, lejárt jogosítvánnyal és műszaki vizsgával is közlekedhetünk – erősítette meg a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya az Origonak. A vészhelyzet idején és annak végét követően 15 napig biztosan nem kapunk büntetést.

A mozgássérült kártyákra is ugyanez érvényes.

Kaposvár

Kaposváron továbbra sem tudni koronavírus-fertőzöttről.

Barcs

Mindenkinek jeleznie kell, akinek segítségre van szüksége, mondta el a Barcsi Krónikában Koós Csaba polgármester.

Van akinek már vasárnap hatósági házi karanténba kellett vonulnia.

Kaposvár

Kizárólag sürgősségi ellátást igénylő esetekben biztosítanak fogászati ellátást gyerekeknek. A szülőket arra kérik, hogy csak indokolt esetben vigyél el gyermekeiket.

A gyermekfogászati ellátás 2020. március 17-től a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére a Béke utca 31. szám alatti fogorvosi rendelőben lesz elérhető hétfőtől péntekig, 10 és 16 óra között.

2020.03.17.

