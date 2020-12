Ipari park: Siófok visszaadja a 575 millió forint

Szerkesztőségünk arról értesült, hogy Lengyel Róbert polgármester a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva arról döntött, Siófok visszaadja az ipari park projektre elnyert 575 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

Értesülésünket Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke megerősítette. Lévén Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által támogatott projektről volt szó, amelyet a megyei önkormányzat koordinál. – A Somogy Megyei Önkormányzat már kapott egy hivatalos tájékoztatást a döntésről – mondta kérdésünkre az alelnök.

Mint ismert Siófok városa több TOP-os projektet is megpályázott az előző ciklusban, amelyek eredményeképpen összesen mintegy 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Ebben szerepelt az ipari park létesítését támogató projekt is, amelyre 2016-ban a maximális 575 millió forintos támogatást ítélték meg a Balaton-parti városnak. Évek múltán derült csak ki, hogy sokáig semmilyen érdemi előrelépés nem történt az ügyben, s idén áprilisban arról is beszámoltunk: komoly csúszásba került az ipari park építése. Ezért már korábban halasztást kért a polgármester az irányítóhatóságtól, vagyis a Pénzügyminisztériumtól. Ezt meg is kapta, így ez év utolsó napja helyett 2022. szeptember 30-ra módosult a megvalósítás határideje.

Ám úgy tűnik még így sem sikerült a nagyratörő terveket megvalósítani, hiszen november 30-án született határozatában arról döntött a polgármester, hogy visszaadja a vissza nem térítendő 575 millió forintot.

Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője csalódottan értesült a döntésről. – Sok lobbi kellett hozzá, hogy elnyerje a város a maximális támogatási összeget. A beruházás a helyi gazdaság erősítését, új munkahelyeket és biztos egzisztenciát jelenthetett volna sokak számára. A polgármester döntéséről fájó szívvel értesültem. Hozzátette: azt nem érti, ha nem volt elég pénze a városnak az általa meghatározott tervek megvalósítására, akkor miért nem csökkentette a projekt műszaki tartalmát az elmúlt három évben?! A honatya szerint kérdés az is, hogy miért és mire fizetett ki havi 700 ezer forint körüli összeget a város az adófizetők pénzéből egy ipari park szakértőnek éveken keresztül, ha végül nem hozták létre az ipari parkot.

– Az is egy érdekes probléma, hogy a megyei önkormányzat által menedzselt TOP-os pályázatok esetében milyen elszámolási kötelezettség terheli majd Siófokot a projekt meghiúsulása miatt – fogalmazott Witzmann Mihály. Leszögezte: a helyzet számára is teljesen új és ismeretlen, hiszen Somogyban 11 nyertes ipari park pályázat közül a siófokin kívül az összeset éppen megvalósítják, sőt Taszáron már végeztek is a munkákkal.

A lefújt siófoki projektre kifizetett támogatást vissza kell fizetni, amely így a megyéből vissza vándorol a közösbe. S vélhetően nem somogyi tervek megvalósítására fordítják majd, hanem lehet, hogy éppen Tatabányán fejlesztenek belőle.

Lengyel Róbert polgármester a döntésről közleményben adott tájékoztatást, amelyben azt írta: a projekt költségei jelentősen megnőttek, s neki is fáj lemondani az 575 millió forintos támogatásról. De a város nem tudja biztosítani a 85 millióról 1,2 milliárd forintra duzzadt önrészt. Úgy fogalmazott: a város jelenleg nem bír el ekkora terhet, ráadásul a jövő évi költségvetés is bizonytalan. Lengyel Róbert leszögezte, döntése gazdasági realitásokon alapul. A végén hozzátette:

A város tárgyalásokat folytatott a támogatási összeg növeléséről, de nem kapott garanciát ennek megvalósulására. A műszaki tartalom változtatásai megtörténtek, annak további csökkentését az általa megkérdezett mérnök-szakemberek nem javasolták. Úgy sommázta: a támogatás összege arányaiban kevés a jelenleg ismert megvalósulási költségekhez képest.