Iskolai lemorzsolódás: lép a fiatal ha túl nehéz a táska

Országosan nő az iskolaelhagyó fiatalok száma, ám Somogyban jobb a helyzet, a statisztikai adatok szerint megyénkben kevesebb az oktatási rendszerből kikerülő 16 és 24 év közötti fiatal.

Az Oktatási Hivatal adatai alapján jól látható, hogy csökken az iskolából lemorzsolódó fiatal Somogy megyében. Ám, ha jobban górcső alá vesszük a statisztikát, láthatjuk azt is: a korai iskolaelhagyásnál figyelembe vehető diáklétszám szintén csökkent. Így aztán nem tűnik annyira meglepőnek, hogy kevesebben kopnak ki idő előtt az iskolapadból. Az előző tanévben 9722 diákból 834-en nem fejezték be tanulmányaikat Somogyban. Egy esztendővel korábban 10 ezer 45-ből 932-en morzsolódtak le, azt megelőzően 10 ezer 222 diák közül 914-en hagyták ott az iskolát. A 2015/16-os tanévben 10 ezer 540-ből 1040-en nem fejezték be az iskolát, és azt megelőzően a 11 ezer 332-ből 1113-an. Öt év kimutatását végigböngészve kiderül, stagnál a tíz százalékos lemorzsolódási arány Somogy középiskoláiban. Ami nem kevés, de alacsonyabb az országos 12,5 százalékos átlagnál.

S még így is Európában hazánkban a legmagasabb a nem tanuló és nem dolgozó fiatalok aránya a 16-24 éves korosztályban.

Ilyen nagyságrendben rendszerszinten jelentkező iskolaelhagyónál a szakértők próbálnak egzakt választ találni a miértekre, hogy a 21. században miért jobb még mindig ennyi fiatalnak az iskolarendszeren kívül, a bizonytalanságban. A pedagógusok azt látják a mindennapokban, hogy az iskolaelhagyás rendszerint a gyerekek saját döntése, és sokszor a család is támogatja őket ebben az elhatározásban a bent maradás helyett. Ez a tapasztalata Agócs Attilának is, a Kaposvári Szakképzési Centrum Lamping József Műszaki Szakgimnázium igazgatója elmondta, hogy az általa vezetett intézményben ugyan csökken a kimaradó diákok száma, de még mindig sokan vannak, akik otthagyják az iskolát.

– Tapasztalataink alapján az elhagyás ellenére néhány diákunk mégis más intézményben, vagy felnőttképzésben, felnőttoktatásban aztán később fejezi be tanulmányait – mondta kérdésünkre. Agócs Attila hozzátette: az is előfordul, hogy szakmai képzettség nélkül aztán kénytelenek munkába állni.

Az intézményben igyekeznek motiválni azokat a diákokat is, akik nem támogató családi háttérrel rendelkeznek és már az általános iskolában is lemaradtak a tanulással. Közösségépítéssel, kiscsoportos foglalkozásokkal és tehetségfejlesztéssel zárkóztatják fel a gyereket.

Bizonyítvány nélkül elkeserítő a helyzet

– Az okok nem csak a családra, de visszavezethetőek oktatáspolitikai, gazdasági, szociális háttérre is – vélekedett Szemere Márta, barcsi szociológus. – A tankötelezettség korhatárának csökkentése rontotta a 2012-es év előtti eredményeket. A hátrányos térségben élő fiatalok, azon belül a lányok, valamint a roma fiatalok helyzete a legelkeserítőbb. Véleménye az, hogy a fiatalok lehetőségeit az is gátolja, hogy a szakmaspecifikus ismeretek átadását helyezték előtérbe, nem az általános, hasznosítható ismeretekét.

– Az a fiatal, aki szakképzettség nélkül, rövid idejű szerződésekkel közmunkásként kezdi az életét, nagy valószínűséggel bennragad a munkanélküliségben – fogalmazott Szemere Márta. – Az érettségizett fiatalok esetében is nehezíti az elhelyezkedésüket az értő olvasás, illetve a matematikai ismeretek alacsony szintű elsajátítása. Többen próbálkoznak külföldön munkát vállalni. Aki ebben sikeres, az ugyan javítja hazai foglalkoztatási statisztikát, de ez megkérdőjelezhető eredmény. Végül felmerül a kérdés: milyen tanácsot, változást várnak a fiatalok az iskoláktól? Szükséges lenne a válasz, mielőtt a jövő nemzedékének egy nagy hányada teljesen rá nem szocializálódik a semmittevésre – mondta.