Ismeretlen betegségeket terjesztenek a szúnyogok

Olyan szúnyogok jelentek meg hazánkban az elmúlt években, amelyek egy sor számunkra ismeretlen betegséget hordoznak.

Így betegedhetett meg 225 ember két éve nyugat-nílusi láztól; s ez a kór tavaly is szedte áldozatait, igaz akkor már „csak” 18 páciensnél mutatták ki a vírust.

– Saját megfigyeléseink alapján a következő évtizedben meg kell szoknunk az aszályos időszakokat, a villámárvizeket, rendszeresek lesznek a furcsa időjárási jelenségek, anomáliák – mondta lapunknak Kemenesei Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont virológusa. – Ez bizonyos szúnyogfajoknak kedvez. Ezek közé tartoznak az inváziós szúnyogfajok.

A villámárvizek nyomán kialakuló mikrotenyészetekben százával vagy ezrével kelhetnek ki szúnyogok. Habár a tavalyi aszályos év nyomai még jelen vannak, a szakember szerint idén is fel kell készülni a szúnyogszezonra. Abban viszont a kutatók is bizonytalanok, hogy mennyi beteg lehet hazánkban és ők hol élnek. Hiányzik ugyanis az állandó monitoring rendszer. A régiónkban a leggyakoribbak a szív- és a bőrférgesség kórokozói, amelyek embereket is megbetegíthetnek. Emellett a nyugat-nílusi láz kórokozója is jelen van a szúnyogokban.

A szúnyogok elleni harcot – ahogyan 2013 óta minden évben – idén is a katasztrófavédelem irányítja. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közlése szerint kétféle eljárással lépnek fel a vérszívók ellen: a szúnyoglárvák ellen biológiai gyérítést alkalmaznak, míg a kifejlett szúnyogok ellen kémiai kezeléseket végeznek.