Jegelni kell a kiadásokat

A költségvetést is átírta a járványhelyzet Balatonbogláron, több fontos bevételi lehetőségtől is elesik a város. Azonban a nagy beruházások továbbra is a szerződésekben vállaltaknak megfelelően haladnak.

Megterhelő ez az időszak a város kasszájára nézve. Mészáros Miklós polgármester lapunknak elmondta: újra kellett gondolniuk a költségvetést, melyben jelenleg közel 200 millió forintos hiány mutatkozik. Persze ez az összeg még változhat, hiszen nem lehet tudni pontosan, hogy milyen bevétellel vagy kieséssel számolhatnak még. Nagy érvágás például az idegenforgalmi adó kiesése, az iparűzési adó csökkenése. Ugyanakkor a város működését fenntartják, egyelőre a bérekhez nem nyúltak hozzá.

Az előbbieken túl az sem látszik még pontosan, hogy melyek lesznek azok a rendezvények, amiket megtarthatnak az idei esztendőben. Az már biztos, hogy a Méta fesztivál, illetve a Jazz és bor fesztivál elmarad, s a városnapot is átütemezték. Nem lehet még tudni, mi lesz például a Babel Sound sorsa, lesz-e lehetőség a Kultkikötő eseményeinek megtartására vagy az augusztus 20-i fesztiválra. Ha elesik a város a nyári rendezvényektől, táboroktól, az a közterületek bérbeadásából származó bevételeket is megkurtítja.

– Mindebből az következik, hogy az önerős beruházásokat jegelni kell egy időre, s minden olyan kiadást csökkenteni kell a városban, ami nem a mindennapi élethez tartozik – húzta alá a polgármester. – Vagyis átütemeztük a béren kívüli kiadásokat, s ezzel együtt abban bízunk, hogy a nyáron még jöhet egy kis fellendülés, ami helyre teheti a pénzügyi dolgokat.

Az idei nyártól már szerették volna bevezetni a fizetős parkolást a település több pontján. Erről az események tükrében most inkább letettek. A nagyobb, pályázati pénzekből finanszírozott beruházások azonban nem álltak meg a gazdaságilag megterhelő időszak ellenére sem. Tovább fejlődik például a Platán strand: négyezer négyzetméternyi új sétány készül a környéken, melynek egy nagy részével már elkészült a kivitelező. Egy szökőkúttal tarkított kisebb tér, s egy közel 700 méteres futópálya is készül. Korábban gyakran gondot okozott, hogy megállt a víz a területen, ennek megelőzése érdekében talajcsövezést, azaz drénezést is elvégeztek.

Zajlik a művelődési ház felújítása is, melyet a város napján szerettek volna felavatni. Ahogy az ünnepség, úgy a kivitelezés vége is csúszik kicsit. Mindemellett készülnek már a Várdombra tervezett magasösvény tervei is. Megújul, illetve új eszközökkel bővül az ottani kalandpark, s egy piknikliget fantázianevű beruházás is elkészült. Az újdonsághoz egy 72 személyes kisvonat is kapcsolódik, ami télen-nyáron üzemel majd a városban.