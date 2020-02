Jó szezont zártak a vendéglátók, de versenyt futnak a béremeléssel

Kivételesen jó szezont zártak a vendéglátók és kereskedők tavaly, s egy küzdelmes következőre számítanak.

Nehezíti dolgukat a munkaerőhiány, de a kasszaellenőrzések is borzolják a kedélyeket a szakmában. Éves küldöttgyűlésüket tartották a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ) megyei képviselői. Mint azt Kertész Rezső megyei elnöki értékelőjében elmondta: folyamatosan nő a vendégszám, amely újra kihívások elé is állítja a szakembereket az idei nyáron. – Úgy értékelte a testület, hogy egy eredményes időszakon vagyunk túl – mondta Kertész Rezső. – Ezt azzal alapoztuk meg, hogy sikerült az egyesület létszámát stabilizálni. Jelenleg 230-an vagyunk az egyesületben, ennek több mint fele vendéglátóipari tevékenységet folytat.

Azt is értékelték, hogy mely kérdések foglalkoztatják legjobban a szakmát.

A mikro- és kisvállalkozásoknak elsősorban a hirtelen bérnövekedés jelent komoly kihívást. – Tisztában vagyunk vele, hogy erre szükség van, mert csak így tudunk a szomszédos nagy turisztikai desztinációkkal versenyezni – mondta a somogyi KISOSZ elnök. Azt azonban hozzátette, tíz százaléknál magasabb béremelést nem tudnak végrehajtani évente a somogyi vállalkozók.

Elhangzott: a somogyi vállalkozók nyugtaadás terén komolyat fejlődtek, ám a kasszában lévő pénzösszegek nem mindig stimmelnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az online pénztárgépek bevezetése óta ellenőrzik a készpénzkészletet. – Ha eltérés van a kasszában, legyen az pozitív vagy negatív, azért is büntetnek – mondta Kertész Rezső. – Úgy gondoljuk, hogy törvényt kellene módosítani, emiatt már országgyűlési képviselővel is konzultáltunk.

Az idén is átadták a legeredményesebben dolgozó vállalkozóknak a KISOSZ emlékplaketteket. Piller Lajos, Siófok-Szabadi vállalkozó is elismerésben részesült. Családi vállalkozása 38 évig működött a Balatonnál, egyetlen büntetés nélkül. Mostanra azonban a család eladta üzletét, az ismert Egri Borozót. A kőröshegyi vendéglő és balatonföldvári étterem-tulajdonos, Kovács-Bőr Zoltán is KISOSZ plakettet kapott.