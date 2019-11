Joguk van gyereknek lenni: játékkal várták a rendőrök az diákokat

Filmvetítéssel, tanácsadással, játékkal várta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a kaposvári iskolásokat a gyerekjogok világnapján.

Családhoz, egészséghez, iskolába járáshoz és a gyermekkorhoz való jog. Ez csak néhány a negyvenkettő közül, ami megilleti a gyerekeket. Erről is hallhattak előadást a diákok, azonban a veszélyekre is felhívták a figyelmüket.

– Többféle helyszínen sérülhetnek a jogaik – mondta Kitanics Zsuzsanna, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense. – Az iskolában és a családon belül; előbbinél jellemzőbb az erőszak, a verbális és a lelki terrorizálás, utóbbinál pedig az, hogy az egyik szülő bántja a másikat, vagy egymást bántják, a gyereknek pedig ebben a helyzetben kell felnőnie.

– Az ilyen gyermek élete nehézségekkel tűzdelt – folytatta. – Nem beszélve arról, hogy ezek a folyamatok ismétlődnek. Tehát az áldozattá vált gyerekek gyakran felnőtt korukban is bántalmazottá válnak. A világnapra olyan programokkal készültünk, amelyek nem csak megismertetik őket a jogaikkal és a kötelességeikkel, de kicsit érzékenyítik is őket. Hiszen nemcsak nekik, hanem másoknak is vannak jogaik, amiket ugyanúgy tiszteletben kell tartani – tette hozzá.

Szabó Zsuzsanna, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság alapellátó pszichológusa elmondta: fontos tájékoztatni a gyerekeket, hogyha bajban vannak, vagy sérelem érte őket, akkor bátran kérjenek segítséget. Olyan emberhez kell fordulniuk, aki biztonságot ad számukra. Ebben a szülő a legideálisabb, de az iskolában az osztályfőnökhöz, valamelyik tanárhoz, vagy az iskolapszichológushoz is fordulhatnak. Súlyosabb esetben pedig a családsegítő szolgálattól, vagy a rendőrségtől is kérhetnek segítséget – hangsúlyozta a szakember.

Lovagként védik

A harminc éves ENSZ egyezmény a mai napig az egyetlen dekrétum, ami a gyermekek jogait foglalja össze – hangzott el Siófokon. Három kiemelt alappillére a gondoskodás, a védelem, és a részvétel joga. A gyermeki jogok között ott van a magánélethez és a véleménynyilvánításhoz fűződő jog is, az utóbbi például a bírósági eljárások során is fontos tétel olyan ügyekben, mint például a szülők válása. A gyermekjogi programot Hirtling Ibolya, a Siófoki Járásbíróság bírája szervezte, aki elmondta: fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek a jogaikkal, és szükség esetén kitől kérhetnek segítséget.

– Figyelünk arra, ha gyermek érintett az ügyben – hangsúlyozta Hirtling Ibolya, míg Szabó Károly bíró úgy fogalmazott a fiatal közönségének, hogy egy keresztes lovag hitével és erejével védik a gyerekek jogait. Hajdu Krisztina pszichológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyerekek is vállaljanak felelősséget akár társaik jogainak védelme érdekében.