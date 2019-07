Jól rajtolt a babaváró hitel is a megyében

Akik kivártak a kedvező családtámogatások igénylésével egészen a júliusi kezdetekig, most már szinte valamennyien megjelentek a kormányhivatalnál. Somogyban eddig csaknem nyolcszázan éltek a lehetőséggel.

Igyekezett kényelmesen elhelyezkedni a széken egy fiatalasszony a kaposvári társadalombiztosítási ügyfélszolgálaton, mert jól látszott rajta, hogy gyermeket vár. A kismama a kitöltött nyomtatványaival arra várt, hogy szólítsák az ügyintézők. A babaváró támogatáshoz szükséges tb-igazolásért jött.

– Két hét múlva várjuk a születését, és a második gyermekünk lesz – mosolygott a kaposmérői Nóra. – Most kezdtem utánajárni a babaváró hitelnek, még nincs tapasztalatom arról, hogy mennyire megy gördülékenyen. Az összeget teljes egészében hitelkiváltásra fordítjuk majd.

Szintén gyermekáldás érkezik hamarosan egy másik párhoz.

– Én Angliában és Ausztriában dolgoztam, és úgy tudom, hogy a külföldi munkaviszonyom miatt én nem vagyok jogosult a babaváró hitelre – mondta a somogyszobi Csima-Szabó Renáta Anna. – Mindenesetre utána fogok nézni, hogy mi vonatkozik rám.

Párjával sétált kézen fogva egy harmadik fiatal lány. A kaposvári Nagy Zsófia jó lehetőségnek tartja a babaváró hitelt, és ha itt lesz az ideje, megfontolja a jelentkezését.

A Somogy Megyei Kormányhivatalnál a kérésünkre összeszámolták, hogy a kormány családvédelmi akciótervének keretében hány igénylés érkezett hozzájuk július első két hetében. A hónap első napjától léptek életbe a támogatások. Az érintettek már várták a lehetőséget, és nem csekély számban adtak be igényléseket. Július elsejétől 16-áig Somogyból a babaváró támogatásra 791-en jelentkeztek. A többi támogatási forma is népszerű volt, bár a babavárók száma alatt maradt. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását 121-en kérték. A jelzálog-hitelük elengedését a családvédelmi akciótervtől 32-en várják. Júliusban megmozdultak a csok-ot igénylők is, akik eddig vártak a kedvezőbb feltételekre. A családi otthonteremtési kedvezmény kibővítését 444-en kérelmezték a megyénkben.

Ezeket az eredményeket össze lehet vetni az országos adatokkal. A hónap közepéig, július 15-ig az országban 2400-an igényeltek babaváró támogatást, jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztatóján. A nagycsaládok autóvásárlási támogatására 5700 kérelmet nyújtottak be, míg a jelzáloghitel elengedését 703-an kérték. Az érdeklődés folyamatos.

Segít az internetes kalkulátor

A babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab, vagyis a pénzintézeteknél más a szülőktől elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Az interneten babaváró hitel kalkulátorok jelentek meg, amelyek az aktuális banki feltételek szerint pontosan megmondják, hogy melyik banknál milyen feltételekkel kapható a három vállalt gyermek után járó tízmillió forint. Ehhez be kell állítani, hogy a pár mekkora támogatást szeretne, és meg kell adni a futamidőt és a nettó jövedelmet. Ezek után be kell írni, hogy a szülők mikorra tervezik a gyermekeket. Egy kattintással megtudható, hogy a jövedelem alapján mely bankoknál érhető el a babaváró hitel. Sőt egyes bankoknál az interneten lehet igényelni is a babaváró támogatást.